पाकिस्तान में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज के बाद और भारत व न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाले वनडे सीरीज से पहले बात अगर साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो हैरी ब्रुक अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज में हैरी ब्रुक ने 4 मैचों में 12 छक्के लगाए थे और उन्होंने बांग्लादेश के तंजीद हसन को पीछे छोड़ दिया। वहीं इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की बात करें तो शुभमन गिल टॉप-5 से बाहर हैं।

रोहित शर्मा नंबर 1, हैरी ब्रुक दूसरे स्थान पर पहुंचे

हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज में 4 मैचों में 12 छक्के लगाए और वो साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। हैरी ब्रुक ने इस साल अब तक खेले 13 वनडे मैचों में कुल 24 छक्के लगाए हैं और वो तंजीद हसन से आगे निकल गए जिन्होंने 14 मैचों में 23 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में टॉप पर रोहित शर्मा बने हुए हैं जिन्होंने 12 मैचों में 26 छक्के लगाए हैं।

2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल छठे नंबर पर मिचेल मार्श और रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ संयुक्त रूप से मौजूद हैं। गिल ने अब तक खेले 12 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं जबकि मिचेल मार्श ने 6 मैचों में 18 सिक्स जड़े हैं तो वहीं गुरबाज ने अब तक खेले 10 मैचों में इतने ही छ्क्के लगाए हैं। वहीं विराट कोहली इस लिस्ट में 7वें स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने 9 मैचों में 17 छक्के लगाए हैं। (ये आंकड़े क्रिकइंफो से लिए गए हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 रोहित शर्मा 2026-2026 12 12 0 604 138 50.33 577 104.67 2 2 0 67 26 हैरी ब्रुक 2026-2026 13 13 1 612 202 51 489 125.15 2 2 0 55 24 तंजीद हसन 2026-2026 14 14 1 533 107 41 512 104.1 1 5 1 55 23 कर्टिस कैम्फर 2026-2026 8 8 0 441 106 55.12 359 122.84 1 3 0 33 20 ब्रैंडम मैकमुलेन 2026-2026 10 9 1 370 100* 46.25 319 115.98 1 3 1 37 19 गुलशन झा 2026-2026 16 14 3 363 61* 33 359 101.11 0 2 0 24 19 मिचेल मार्श 2026-2026 6 6 0 297 84 49.5 227 130.83 0 4 0 32 18 रहमानुल्लाह गुरबाज 2026-2026 10 10 0 344 102 34.4 282 121.98 1 1 0 37 18 शुभमन गिल 2026-2026 12 11 3 895 223* 111.87 754 118.7 3 5 0 115 18 विराट कोहली 2026-2026 9 9 1 552 139* 69 468 117.94 2 3 1 46 17

श्रेयस अय्यर नंबर 1, टूटा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड; T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 27 रन की पारी खेली और वो अब भारत की तरफ से टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए और रोहित शर्मा के 4 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)