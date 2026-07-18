भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला बेशक इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में नहीं चला है, लेकिन वो साल 2023 से लेकर अब तक वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वो इस उम्र में भी कितने खतरनाक बल्लेबाज बने हुए हैं और दुनिया के किसी भी गेंदबाज की पिटाई कर सकते हैं।

साल 2023 से रोहित ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के

रोहित शर्मा ने साल 2023 ले लेकर अब तक कुल 51 पारियां वनडे क्रिकेट में खेले हैं जिसमें उन्होंने 2303 रन बनाए हैं और इसमें उनके बल्ले से 246 छक्के और 108 छक्के निकले हैं। 51 पारियों में 108 छक्के लगाकर वो साल 2023 से अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। इन 51 पारियों में रोहित ने 4 शतक और 16 अर्धशतक भी लगाए हैं।

साल 2023 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मुहम्मद वसीम हैं जिन्होंने 46 पारियों में कुल 68 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद डेरिल मिचेल ने भी 46 पारियों में कुल 65 सिक्स जड़े हैं। इस सूची में चौथे नंबर पर शाई होप हैं जिन्होंने 47 पारियों में कुल 64 छक्के लगाए हैं तो वहीं मिचेल मार्श और शुभमन गिल इस लिस्ट में संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। मार्श ने 30 पारियों में 57 जबकि शुभमन गिल ने भी 50 पारियों में 57 छक्के लगाए हैं।

2023 से ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

108 छक्के– रोहित शर्मा (51 पारियां)

68 छक्के– मुहम्मद वसीम (46 पारियां)

65 छक्के– डेरिल मिचेल (46 पारियां)

64 छक्के– शाई होप (47 पारियां)

57 छक्के– मिचेल मार्श (30 पारियां)

57 छक्के– शुभमन गिल (50 पारियां)

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के रोहित के नाम

वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा इस लिस्ट में भी पहले स्थान पर हैं। रोहित ने अब तक अपने वनडे करियर में खेले 287 मैचों की 279 पारियों में कुल 364 छक्के लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी शामिल हैं जिन्होंने 398 मैचों की 369 मैचों में 351 छक्के लगाए थे। तीसरे स्थान पर मौजूद क्रिस गेल ने 301 मैचों की 294 पारियों में कुल 331 छक्के लगाए थे।

‘सिर पर तलवार लटकी हो तो कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा’, रोहित को सपोर्ट करते हुए भारतीय खिलाड़ी ने सेलेक्टर्स को लताड़ा

रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबरों के बीच पूर्व भारतीय बैटर ने उनका सपोर्ट करते हुए सेलेक्टर्स को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में टीम को रोहित की जरूरत होगी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)