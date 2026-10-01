भारतीय वनडे टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 223 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए इतिहास रचा था। वनडे इंटरनेशनल में यह उनका दूसरा और किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज दोहरा शतक था। उन्होंने इस मामले में इशान किशन को पीछे छोड़ा था। इसके अलावा वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में भी गिल इशान और वीरेंद्र सहवाग से आगे निकले।

रोहित शर्मा इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। रोहित का रिकॉर्ड 2014 के बाद से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। उनके बाद वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड मार्टिन गुप्टिल के नाम है, जिन्होंने 2015 वनडे वर्ल्ड कप में नाबाद 237 रन बनाए थे। वहीं शुभमन गिल 223 रन की इस नाबाद पारी के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं।

वीरेंद्र सहवाग अब लिस्ट में चौथे पर खिसक गए हैं, जिन्होंने 219 रन की पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 2011 में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेली थी। इशान किशन ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन की पारी खेली थी। शुभमन गिल ने इस मामले में इशान को भी पीछे छोड़ दिया है। जबकि क्रिस गेल 215, फखर जमां (210 नाबाद), पथुम निसांका (210 नाबाद) को भी शुभमन ने पीछे छोड़ा।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी रन गेंदें 4s 6s स्ट्राइक रेट टीम विपक्षी टीम मैदान मैच की तारीख रोहित शर्मा 264 173 33 9 152.60 भारत बनाम श्रीलंका इडेन गार्डन्स 13 Nov 2014 मार्टिन गप्टिल 237* 163 24 11 145.39 न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज वेलिंगटन 21 Mar 2015 शुभमन गिल 223* 133 26 8 167.66 भारत बनाम वेस्टइंडीज गुवाहाटी 30 Sep 2026 वीरेंद्र सहवाग 219 149 25 7 146.97 भारत बनाम वेस्टइंडीज इंदौर 8 Dec 2011 क्रिस गेल 215 147 10 16 146.25 वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे कैनबरा 24 Feb 2015 फखर जमान 210* 156 24 5 134.61 पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे बुलावायो 20 Jul 2018 पथुम निसांका 210* 139 20 8 151.07 श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान पल्लेकेले 9 Feb 2024 इशान किशन 210 131 24 10 160.30 भारत बनाम बांग्लादेश चट्टोग्राम 10 Dec 2022 रोहित शर्मा 209 158 12 16 132.27 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु 2 Nov 2013 रोहित शर्मा 208* 153 13 12 135.94 भारत बनाम श्रीलंका मोहाली 13 Dec 2017

शुभमन गिल का सबसे तेज दोहरा शतक, इशान किशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन-सहवाग समेत 8 बल्लेबाजों से भी आगे

शुभमन गिल ने गुवाहाटी वनडे में 117 गेंद पर अपना दोहरा शतक पूरा किया है। वनडे इंटरनेशनल में यह उनका दूसरा और सबसे तेज दोहरा शतक है। उन्होंने इशान किशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





