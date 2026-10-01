भारतीय वनडे टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 223 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए इतिहास रचा था। वनडे इंटरनेशनल में यह उनका दूसरा और किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज दोहरा शतक था। उन्होंने इस मामले में इशान किशन को पीछे छोड़ा था। इसके अलावा वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में भी गिल इशान और वीरेंद्र सहवाग से आगे निकले।

रोहित शर्मा इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। रोहित का रिकॉर्ड 2014 के बाद से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। उनके बाद वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड मार्टिन गुप्टिल के नाम है, जिन्होंने 2015 वनडे वर्ल्ड कप में नाबाद 237 रन बनाए थे। वहीं शुभमन गिल 223 रन की इस नाबाद पारी के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं।

वीरेंद्र सहवाग अब लिस्ट में चौथे पर खिसक गए हैं, जिन्होंने 219 रन की पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 2011 में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेली थी। इशान किशन ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन की पारी खेली थी। शुभमन गिल ने इस मामले में इशान को भी पीछे छोड़ दिया है। जबकि क्रिस गेल 215, फखर जमां (210 नाबाद), पथुम निसांका (210 नाबाद) को भी शुभमन ने पीछे छोड़ा।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी रन गेंदें 4s6sस्ट्राइक रेट टीम विपक्षी टीम मैदान मैच की तारीख
रोहित शर्मा264173339152.60भारतबनाम श्रीलंका इडेन गार्डन्स 13 Nov 2014
मार्टिन गप्टिल237*1632411145.39न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीजवेलिंगटन 21 Mar 2015
शुभमन गिल 223*133268167.66भारतबनाम वेस्टइंडीज गुवाहाटी 30 Sep 2026
वीरेंद्र सहवाग219149257146.97भारतबनाम वेस्टइंडीज इंदौर8 Dec 2011
क्रिस गेल2151471016146.25वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे कैनबरा 24 Feb 2015
फखर जमान210*156245134.61पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे बुलावायो 20 Jul 2018
पथुम निसांका210*139208151.07श्रीलंकाबनाम अफगानिस्तानपल्लेकेले9 Feb 2024
इशान किशन2101312410160.30भारत बनाम बांग्लादेशचट्टोग्राम 10 Dec 2022
रोहित शर्मा 2091581216132.27भारत बनाम ऑस्ट्रेलियाबेंगलुरु 2 Nov 2013
रोहित शर्मा 208*1531312135.94भारत बनाम श्रीलंकामोहाली13 Dec 2017

शुभमन गिल का सबसे तेज दोहरा शतक, इशान किशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन-सहवाग समेत 8 बल्लेबाजों से भी आगे

शुभमन गिल ने गुवाहाटी वनडे में 117 गेंद पर अपना दोहरा शतक पूरा किया है। वनडे इंटरनेशनल में यह उनका दूसरा और सबसे तेज दोहरा शतक है। उन्होंने इशान किशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर