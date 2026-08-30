इंटरनेशनल क्रिकेट में एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने जमकर छक्के लगाए हैं, लेकिन बात अगर क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाजों की करें तो इसमें भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दाएं हाथ के टॉप-10 बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में शाहिद अफरीदी, जोस बटलर, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गज भी मौजूद हैं और ये सभी किस स्थान पर मौजूद हैं इसके बारे में जानते हैं।

रोहित शर्मा हैं नंबर 1, बटलर से आगे हैं शाहिद अफरीदी

रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर दाएं हाथ के बल्लेबाज सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं और उन्होंने अब तक खेले 514 मैचों में कुल 662 छक्के लगाए हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने 524 मैचों में कुल 476 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जोस बटलर मौजूद हैं जिन्होंने 419 मैचों में अब तक कुल 407 छक्के लगाए हैं और वो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके पास शाहिद अफरीदी को छोड़ने का मौका है।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर ब्रैंडन मैकुलम हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने 432 मैचों में 398 छक्के लगाए थे तो वहीं पांचवें स्थान पर मार्टिन गप्टिल हैं जिन्होंने 367 मैचों में 383 छक्के लगाए थे। इस सूची में छठे स्थान पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने 538 मैचों में 359 छक्के लगाए थे तो वहीं सातवें स्थान पर मौजूद एबी डिविलियर्स ने 420 मैचों में 328 छक्के लगाए थे। विराट कोहली इस सूची में 8वें स्थान पर हैं जिन्होंने 562 मैचों में 325 छक्के लगाए थे जबकि 9वें स्थान पर मौजूद ग्लेन मैक्सवेल ने 286 मैचों में 312 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में 10वें स्थान पर रॉस टेलर हैं जिन्होंने 474 मैचों में 274 छक्के लगाए थे।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दाएं हाथ के टॉप-10 बैटर

रोहित शर्मा- 662 छक्के

शाहिद अफरीदी- 476 छक्के

जोस बटलर- 407 छक्के

ब्रैंडन मैकुलम- 398 छक्के

मार्टिन गप्टिल- 383 छक्के

एमएस धोनी-359 छक्के

एबी डिविलियर्स- 328 छक्के

विराट कोहली- 325 छक्के

ग्लेन मैक्सवेल- 312 छक्के

रॉस टेलर- 274 छक्के

यशस्वी हैं धवन से आगे, गांगुली नंबर 1, पंत से ऊपर जडेजा; टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के टॉप-10 भारतीय बैटर

टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बाएं हाथ के बल्लेबाजों की लिस्ट में गांगुली पहले नंबर पर हैं जबकि यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)