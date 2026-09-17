भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच इस सीरीज की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी और आखिरी मैच 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में मयंक यादव को भी शामिल किया गया है जो पूरी तरह से फिट हैं। अब बात अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं जबकि मौजूदा टीम के सिर्फ 3 खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ही टॉप-10 बल्लेबाजों में मौजूद हैं।

रोहित शर्मा ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20आई क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा पहले स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ 22 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 693 रन बनाए थे। वहीं दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 14 मैचों में 570 रन बनाए थे तो वहीं इस लिस्ट में पूर्व भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने इंडीज के खिलाफ 13 मैचों में 426 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत 397 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं और उन्होंने ये रन 16 मैचों में बनाए थे।

इंडीज के खिलाफ टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वें स्थान पर केएल राहुल हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ 9 मैचों में 353 रन बनाए थे तो वहीं मौजूदा भारतीय टी20 टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं जिन्होंने 6 मैचों में 200 रन बनाए हैं जबकि संजू सैमसन 8 मैचों में 174 रन के साथ 7वें स्थान पर हैं। हार्दिक पंड्या 158 रन के साथ 8वें तो दिनेश कार्तिक 145 रन के साथ 9वें नंबर पर हैं। भारतीय टी20 टीम के मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर 8 मैचों में 137 रन के साथ 10वें स्थान पर हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

रोहित शर्मा- 22 मैच- 693 रन

विराट कोहली- 14 मैच- 570 रन

सूर्यकुमार यादव- 13 मैच- 426 रन

ऋषभ पंत- 16 मैच- 397 रन

केएल राहुल- 9 मैच- 353 रन

तिलक वर्मा- 6 मैच- 200 रन

संजू सैमसन- 8 मैच- 174 रन

हार्दिक पंड्या- 11 मैच- 158 रन

दिनेश कार्तिक- 9 मैच- 145 रन

श्रेयस अय्यर- 8 मैच- 137 रन

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव।

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