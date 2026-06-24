भारतीय क्रिकेट टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड दौरे पर है जहां भारत-आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी और इसकी शुरुआत 26 जून से होगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर नजर आएंगे। इस टी20 सीरीज के पहले जानते हैं कि इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं।

रोहित शर्मा के नाम है सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा अब भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। रोहित ने इस टीम के खिलाफ खेले 4 मैचों में 3 अर्धशतक के साथ 201 रन बनाए थे और उनका बेस्ट स्कोर 97 रन था साथ ही औसत 100.50 का था। दूसरे नंबर पर इस सूची में दीपक हुडा हैं जिन्होंने 2 मैचों में एक शतक के साथ 151 रन बनाए थे और उनका बेस्ट स्कोर 104 रन था। दीपक हुआ टी20आई में आयरलैंड के खिलाफ भारत के लिए शतक लगाने वाले एक मात्र बैटर भी हैं।

आयरलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक के साथ 118 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 77 रन रहा है। वहीं चौथे स्थान पर सुरेश रैना हैं जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक के साथ 79 रन बनाए थे और उनका बेस्ट स्कोर 69 रन था। रिंकू सिंह इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं जिन्होंने 2 ैचों में सिर्फ 38 रन बनाए हैं और उनका इस टीम के खिलाफ बेस्ट स्कोर 38 रन ही है।

आयरलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप10 भारतीय बैटर

रोहित शर्मा– 201 रन

दीपक हुडा- 151 रन

संजू सैमसन- 118 रन

सुरेश रैना- 79 रन

ऋतुराज गायकवाड़- 77 रन

हार्दिक पंड्या- 75 रन

शिखर धवन- 74 रन

केएल राहुल- 70 रन

यशस्वी जायसवाल- 42 रन

रिंकू सिंह- 38 रन

134 छक्के, 116 चौके, 670 गेंदों पर 1477 रन, स्ट्राइक रेट 220 के पार; वैभव सूर्यवंशी अब आयरलैंड में धूम मचाने को तैयार

वैभव सूर्यवंशी का टी20 करियर अब तक लाजवाब रहा है जिसमें उन्होंने अब तक 220 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वैभव ने टी20 प्रारूप में अब तक चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं। वो आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू के लिए तैयार हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)