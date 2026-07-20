भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर रविवार को खेला गया था। भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत जरूर नहीं पाई लेकिन रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में महफिल लूट ली। रोहित की 138 रन की पारी रिकॉर्ड से भरी थी। इस पारी में हिटमैन ने एक नहीं अनेक रिकॉर्ड अपने नाम किए और कुछ मामलों में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया।

इसी में से एक रिकॉर्ड है किसी एक देश में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा का इंग्लैंड की सरजमीं पर यह 8वां शतक था। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन ने यूएई में इससे पहले 7 शतक लगाए थे। वहीं सईद अनवर, एबी डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। आपको याद दिला दें इससे पहले 2019 में इंग्लैंड में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे।

किसी एक देश में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा: 8 शतक (इंग्लैंड में)

8 शतक (इंग्लैंड में) सचिन तेंदुलकर: 7 शतक (यूएई में)

7 शतक (यूएई में) सईद अनवर: 7 शतक (यूएई में)

7 शतक (यूएई में) एबी डिविलियर्स: 7 शतक (भारत में)

7 शतक (भारत में) क्विंटन डी कॉक: 7 शतक (भारत में)

रोहित शर्मा का 34वां वनडे शतक

रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का यह 34वां शतक लगाया। उन्होंने 110 गेंद पर 138 रन की पारी खेली। इस पारी में हिटमैन ने 17 चौके और पांच छक्के लगाए। लॉर्ड्स के मैदान पर भी रोहित वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। वहीं विराट कोहली के साथ उन्होंने 21वीं शतकीय साझेदारी भी की। भारत के लिए यह दूसरी सबसे सफल जोड़ी है। सबसे ज्यादा वनडे शतकीय पार्टनरशिप के मामले में भी सचिन-सौरव के बाद यह जोड़ी दूसरे नंबर पर है।

ODI में सबसे ज्यादा 100+ साझेदारी करने वाली जोड़ियां

26 : सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली

सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली 21 : रोहित शर्मा-विराट कोहली

रोहित शर्मा-विराट कोहली 20 : तिलकरत्ने दिलशान-कुमार संगकारा

तिलकरत्ने दिलशान-कुमार संगकारा 18 : रोहित शर्मा-शिखर धवन

रोहित शर्मा-शिखर धवन 16 : एडम गिलक्रिस्ट-मैथ्यू हेडन

सीरीज 1-2 से हारा भारत

रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली व शुभमन गिल की बेहतरीन पारियों के बदौलत भारतीय टीम यह मुकाबला नहीं जीत पाई। टीम इंडिया इसी के साथ वनडे सीरीज भी 1-2 से हार गई। इंग्लैंड का यह दौरा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा। इससे पहले टी20 सीरीज में भी भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 4-0 से हारी थी।

‘बातें नहीं होंगी तो मजा नहीं आएगा’, रोहित का लॉर्ड्स में शतक जड़ने के बाद आलोचकों को जवाब

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में 110 गेंदों पर 138 रनों की पारी खेलकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। उनकी इस पारी के दमपर भारत 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 360 रनों तक पहुंचा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर









