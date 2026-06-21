भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच चेन्नई में खेला गया जिसमें भारत को 9 विकेट से जीत मिली। भारत की जीत में प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा के अर्धशतक और यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा। यशस्वी 86 गेंदों पर 110 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि रोहित शर्मा ने 69 गेंदों पर 79 रन की पारी खेली।

रोहित ने सचिन को छोड़ा पीछे

रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ 79 रन की पारी खेली और वो वनडे में बतौर ओपनर 196 पारियों के बाद सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने वाले बैटर बने। रोहित ने सचिन को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने बतौर ओपनर वनडे में 196 पारियों के बाद कुल 70 बार 50 प्लस की पारी खेली थी। इस लिस्ट में सौरव गांगुली तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसे 64 बार किया था जबकि डेसमन हेंस लिस्ट में चौथे तो वहीं क्रिस गेल पांचवें स्थान पर हैं।

वनडे की 196 पारियों के बाद सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाले ओपनर्स

◉ 80: रोहित शर्मा

◎ 70: सचिन तेंदुलकर

◎ 64: सौरव गांगुली

◎ 61: डेसमंड हेन्स

◎ 60: क्रिस गेल

रोहित ने हासिल किया खास मुकाम

रोहित ने 74 रन की पारी खेली और भारत के इस मैच में जीत मिली। रोहित शर्मा अब बतौर ओपनर जीते हुए मैचों में 100 बार 50 प्लस पारी खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं जिन्होंने बतौर ओपनर जीते हुए मैचों में 95 बार 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया था। सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं जिन्होंने ऐसा 78 बार किया था और मैथ्यू हेडेन भी उनके साथ ही छठे नंबर पर हैं।

बतौर ओपनर जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस पारी खेलने वाले टॉप-5 बैटर्स

100 – रोहित शर्मा

95 – डेविड वॉर्नर

87 – सनथ जयसूर्या

86 – डेसमंड हेन्स

85 – ग्रीम स्मिथ

78 – सचिन तेंदुलकर

78 – मैथ्यू हेडन

रोहित शर्मा ने ली कैच की हैट्रिक, प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग पर अफगानिस्तान के टॉप-3 बैटर्स को भेजा पवेलियन

रोहित शर्मा ने कृष्णा की गेंद पर तीन शानदार कैच पकड़े और कैच की हैट्रिक पूरी की। रोहित ने श्रीलंका के टॉप 3 बल्लेबाजों का कैच लपका।

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