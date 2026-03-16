आईपीएल के 18 सीजन बीत चुके हैं और 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होने वाला है। पिछले 18 साल में आईपीएल में एक से बढ़कर एक बैटर हुए जिन्होंने खूब रन बनाए और अपनी क्षमता साबित की, लेकिन इस लीग में कई ऐसे खिलाड़ी भी हुए जिन्होंने 5000 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन कभी ऑरेज कैप नहीं जीत पाए।

7046 रन बना चुके रोहित कभी नहीं जीत पाए ऑरेंज कैप

आईपीएल इतिहास में बिना ऑरेंज कैप जीते सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब तक 7046 रन बना चुके रोहित किसी भी सीजन में ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए।

आईपीएल में ऑरेंज कैप जीते बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शिखर धवन हैं जिन्होंने कई टीमों के लिए ओपन किया और उन्होंने इस लीग में 6769 रन भी बनाए, लेकिन वो कभी ऑरेंज कैप विनर नहीं बन पाए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना भी हैं जिन्होंने बिना ये कैप जीते अपने आईपीएल करियर में कुल 5528 रन बनाए।

ऑरेंज कैप जीते बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में धोनी चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने कुल 5439 रन बनाए थे जबकि एबी डिविलियर्स भी इस सूची में छठे नंबर पर हैं जिन्होंने 5162 रन बनाए, लेकिन कभी ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए। इस लिस्ट में टॉप 6 बल्लेबाजों में आखिरी नंबर पर अजिंक्य रहाणे हैं जिन्होंने 5032 रन बनाए, लेकिन कभी ऑरेंज कैप विनर नहीं रहे।

IPL में ऑरेंज कैप जीते बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 6 बैटर

7046 रन – रोहित शर्मा

6769 रन – शिखर धवन

5528 रन – सुरेश रैना

5439 रन – एमएस धोनी

5162 रन – एबी डेविलियर्स

5032 रन – अजिंक्य रहाणे

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