भारत के लिए अभी तक पांच बल्लेबाज वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगा चुके हैं। इसमें से रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन बार अकेले डबल सेंचुरी वनडे फॉर्मेट में लगाई है। वनडे में अगर सबसे बड़ी पारी की बात होती है तो भारत ही नहीं दुनियाभर में रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी विश्व रिकॉर्ड है। अगर बाकी लिस्ट की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजो में युवा इशान किशन भी टॉप 5 में शामिल हैं।

इशान किशन के नाम भी भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। किशन के अलावा मौजूदा वनडे कप्तान शुभमन गिल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी दोहरा शतक वनडे में लगाया है। जबकि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने तो वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक जड़ा था।

इस लिस्ट के टॉप 5 में तीन बार तो रोहित शर्मा का ही नाम आता है। इसके अलावा टॉप 10 में एमएस धोनी, सौरव गांगुली और संयुक्त रूप से विराट कोहली भी मौजूद हैं। जबकि टॉप 15 बल्लेबाजों में दिग्गज कपिल देव की 175 रन की 1983 वर्ल्ड कप वाली पारी भी शुमार है। रोहित शर्मा का नाम टॉप 15 बल्लेबाजों में कुल चार बार शामिल है। तीन दोहरे शतक के अलावा हिटमैन की 171 रन की पारी भी इस लिस्ट का हिस्सा है।

भारत के लिए ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

खिलाड़ीरनमिनटगेंदेंचौके (4s)छक्के (6s)स्ट्राइक रेट टीमविपक्षी टीममैदानमैच की तारीख
रोहित शर्मा264225173339152.60भारतबनाम श्रीलंकाईडन गार्डन्स13 नवंबर 2014
वीरेंद्र सहवाग219208149257146.97भारतबनाम वेस्टइंडीजइंदौर8 दिसंबर 2011
इशान किशन2101691312410160.30भारतबनाम बांग्लादेशचटोग्राम10 दिसंबर 2022
रोहित शर्मा2092221581216132.27भारतबनाम ऑस्ट्रेलियाबेंगलुरु2 नवंबर 2013
रोहित शर्मा208*2121531312135.94भारतबनाम श्रीलंकामोहाली13 दिसंबर 2017
शुभमन गिल208225149199139.59भारतबनाम न्यूजीलैंडहैदराबाद18 जनवरी 2023
सचिन तेंदुलकर200*226147253136.05भारतबनाम दक्षिण अफ्रीकाग्वालियर24 फरवरी 2010
सचिन तेंदुलकर186*221150203124.00भारतबनाम न्यूजीलैंडहैदराबाद (दक्कन)8 नवंबर 1999
एमएस धोनी183*2101451510126.20भारतबनाम श्रीलंकाजयपुर31 अक्टूबर 2005
सौरव गांगुली183210158177115.82भारतबनाम श्रीलंकाटॉन्टन26 मई 1999
विराट कोहली183211148221123.64भारतबनाम पाकिस्तानमीरपुर18 मार्च 2012
कपिल देव175*138166126.81भारतबनाम जिम्बाब्वेट्यूनब्रिज वेल्स18 जून 1983
सचिन तेंदुलकर175210141194124.11भारतबनाम ऑस्ट्रेलियाहैदराबाद5 नवंबर 2009
वीरेंद्र सहवाग175198140145125.00भारतबनाम बांग्लादेशमीरपुर19 फरवरी 2011
रोहित शर्मा171*205163137104.90भारतबनाम ऑस्ट्रेलियावाका (W.A.C.A)12 जनवरी 2016

ODI में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट: 498 का विश्व रिकॉर्ड, भारत ने 8 बार पार किया 400 का आंकड़ा

वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुल 31 बार 400 रन का आंकड़ा पार हो चुका है। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 8 बार ऐसा किया है। जबकि वनडे इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर है 498 रन। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर