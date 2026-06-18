भारत के लिए अभी तक पांच बल्लेबाज वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगा चुके हैं। इसमें से रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन बार अकेले डबल सेंचुरी वनडे फॉर्मेट में लगाई है। वनडे में अगर सबसे बड़ी पारी की बात होती है तो भारत ही नहीं दुनियाभर में रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी विश्व रिकॉर्ड है। अगर बाकी लिस्ट की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजो में युवा इशान किशन भी टॉप 5 में शामिल हैं।
इशान किशन के नाम भी भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। किशन के अलावा मौजूदा वनडे कप्तान शुभमन गिल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी दोहरा शतक वनडे में लगाया है। जबकि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने तो वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक जड़ा था।
इस लिस्ट के टॉप 5 में तीन बार तो रोहित शर्मा का ही नाम आता है। इसके अलावा टॉप 10 में एमएस धोनी, सौरव गांगुली और संयुक्त रूप से विराट कोहली भी मौजूद हैं। जबकि टॉप 15 बल्लेबाजों में दिग्गज कपिल देव की 175 रन की 1983 वर्ल्ड कप वाली पारी भी शुमार है। रोहित शर्मा का नाम टॉप 15 बल्लेबाजों में कुल चार बार शामिल है। तीन दोहरे शतक के अलावा हिटमैन की 171 रन की पारी भी इस लिस्ट का हिस्सा है।
भारत के लिए ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट
|खिलाड़ी
|रन
|मिनट
|गेंदें
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|स्ट्राइक रेट
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच की तारीख
|रोहित शर्मा
|264
|225
|173
|33
|9
|152.60
|भारत
|बनाम श्रीलंका
|ईडन गार्डन्स
|13 नवंबर 2014
|वीरेंद्र सहवाग
|219
|208
|149
|25
|7
|146.97
|भारत
|बनाम वेस्टइंडीज
|इंदौर
|8 दिसंबर 2011
|इशान किशन
|210
|169
|131
|24
|10
|160.30
|भारत
|बनाम बांग्लादेश
|चटोग्राम
|10 दिसंबर 2022
|रोहित शर्मा
|209
|222
|158
|12
|16
|132.27
|भारत
|बनाम ऑस्ट्रेलिया
|बेंगलुरु
|2 नवंबर 2013
|रोहित शर्मा
|208*
|212
|153
|13
|12
|135.94
|भारत
|बनाम श्रीलंका
|मोहाली
|13 दिसंबर 2017
|शुभमन गिल
|208
|225
|149
|19
|9
|139.59
|भारत
|बनाम न्यूजीलैंड
|हैदराबाद
|18 जनवरी 2023
|सचिन तेंदुलकर
|200*
|226
|147
|25
|3
|136.05
|भारत
|बनाम दक्षिण अफ्रीका
|ग्वालियर
|24 फरवरी 2010
|सचिन तेंदुलकर
|186*
|221
|150
|20
|3
|124.00
|भारत
|बनाम न्यूजीलैंड
|हैदराबाद (दक्कन)
|8 नवंबर 1999
|एमएस धोनी
|183*
|210
|145
|15
|10
|126.20
|भारत
|बनाम श्रीलंका
|जयपुर
|31 अक्टूबर 2005
|सौरव गांगुली
|183
|210
|158
|17
|7
|115.82
|भारत
|बनाम श्रीलंका
|टॉन्टन
|26 मई 1999
|विराट कोहली
|183
|211
|148
|22
|1
|123.64
|भारत
|बनाम पाकिस्तान
|मीरपुर
|18 मार्च 2012
|कपिल देव
|175*
|–
|138
|16
|6
|126.81
|भारत
|बनाम जिम्बाब्वे
|ट्यूनब्रिज वेल्स
|18 जून 1983
|सचिन तेंदुलकर
|175
|210
|141
|19
|4
|124.11
|भारत
|बनाम ऑस्ट्रेलिया
|हैदराबाद
|5 नवंबर 2009
|वीरेंद्र सहवाग
|175
|198
|140
|14
|5
|125.00
|भारत
|बनाम बांग्लादेश
|मीरपुर
|19 फरवरी 2011
|रोहित शर्मा
|171*
|205
|163
|13
|7
|104.90
|भारत
|बनाम ऑस्ट्रेलिया
|वाका (W.A.C.A)
|12 जनवरी 2016
ODI में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट: 498 का विश्व रिकॉर्ड, भारत ने 8 बार पार किया 400 का आंकड़ा
वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुल 31 बार 400 रन का आंकड़ा पार हो चुका है। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 8 बार ऐसा किया है। जबकि वनडे इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर है 498 रन। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर