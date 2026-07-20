रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में 138 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी। इस पारी के बाद रोहित शर्मा के रिकॉर्ड लगातार सुर्खियों में हैं। कुछ रिकॉर्ड रोहित ने लॉर्ड्स में खेली गई इस ऐतिहासिक पारी में बनाए हैं। वहीं कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिसमें पहले से ही वह अव्वल हैं। ऐसा ही रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर का।

रोहित शर्मा इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से उनके करीब 1000 रन ज्यादा हैं। सचिन इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। वहीं दिग्गज सुनील गावस्कर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि वीरेंद्र सहवाग भी इस मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे हैं। सहवाग रोहित के बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय ओपनर

खिलाड़ी करियर मैच पारियां NO रन सर्वोच्च स्कोर Avg. 100s 50s 0s रोहित शर्मा 2009–2026 364 389 30 16312 264 45.43 46 84 20 वीरेंद्र सहवाग 2001–2013 321 388 12 15758 319 41.90 36 65 29 सचिन तेंदुलकर 1994–2012 346 342 23 15335 200* 48.07 45 75 12 सुनील गावस्कर 1971–1987 202 286 20 12258 221 46.08 34 67 18 शिखर धवन 2010–2022 268 288 14 10867 190 39.66 24 55 11 सौरव गांगुली 1996–2007 243 237 16 9157 183 41.43 19 58 13 गौतम गंभीर 2003–2016 187 228 13 8418 206 39.15 17 50 17 के. एल. राहुल 2015–2026 136 178 10 6440 199 38.33 14 44 13 कृष्णामाचारी श्रीकांत 1981–1992 189 217 7 6153 123 29.30 6 39 18 शुबमन गिल 2018–2025 108 132 4 5329 208 41.63 12 30 11

शुभमन गिल टॉप 10 में नहीं

वहीं भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट के टॉप 10 में अभी मौजूद नहीं हैं। मगर उनके आंकड़े लगातार बढ़ेंगे और यह उनके करियर का अभी पहला-दूसरा फेज ही है। यानी आने वाले दिनों में वह इस लिस्ट में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं। केएल राहुल, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली, शिखर धवन भी इस लिस्ट के टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूद हैं।

रोहित नंबर 1, सचिन का रिकॉर्ड टूटा; ODI में एक देश में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडेमें 138 रन की बेहतरीन पारी खेली। वनडे इंटरनेशनल में यह उनका 34वां शतक था। वहीं इंग्लैंड की सरजमीं पर उन्होंने 8वां शतक ठोका। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





