रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में 138 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी। इस पारी के बाद रोहित शर्मा के रिकॉर्ड लगातार सुर्खियों में हैं। कुछ रिकॉर्ड रोहित ने लॉर्ड्स में खेली गई इस ऐतिहासिक पारी में बनाए हैं। वहीं कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिसमें पहले से ही वह अव्वल हैं। ऐसा ही रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर का।
रोहित शर्मा इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से उनके करीब 1000 रन ज्यादा हैं। सचिन इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। वहीं दिग्गज सुनील गावस्कर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि वीरेंद्र सहवाग भी इस मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे हैं। सहवाग रोहित के बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय ओपनर
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारियां
|NO
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|Avg.
|100s
|50s
|0s
|रोहित शर्मा
|2009–2026
|364
|389
|30
|16312
|264
|45.43
|46
|84
|20
|वीरेंद्र सहवाग
|2001–2013
|321
|388
|12
|15758
|319
|41.90
|36
|65
|29
|सचिन तेंदुलकर
|1994–2012
|346
|342
|23
|15335
|200*
|48.07
|45
|75
|12
|सुनील गावस्कर
|1971–1987
|202
|286
|20
|12258
|221
|46.08
|34
|67
|18
|शिखर धवन
|2010–2022
|268
|288
|14
|10867
|190
|39.66
|24
|55
|11
|सौरव गांगुली
|1996–2007
|243
|237
|16
|9157
|183
|41.43
|19
|58
|13
|गौतम गंभीर
|2003–2016
|187
|228
|13
|8418
|206
|39.15
|17
|50
|17
|के. एल. राहुल
|2015–2026
|136
|178
|10
|6440
|199
|38.33
|14
|44
|13
|कृष्णामाचारी श्रीकांत
|1981–1992
|189
|217
|7
|6153
|123
|29.30
|6
|39
|18
|शुबमन गिल
|2018–2025
|108
|132
|4
|5329
|208
|41.63
|12
|30
|11
शुभमन गिल टॉप 10 में नहीं
वहीं भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट के टॉप 10 में अभी मौजूद नहीं हैं। मगर उनके आंकड़े लगातार बढ़ेंगे और यह उनके करियर का अभी पहला-दूसरा फेज ही है। यानी आने वाले दिनों में वह इस लिस्ट में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं। केएल राहुल, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली, शिखर धवन भी इस लिस्ट के टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूद हैं।
रोहित नंबर 1, सचिन का रिकॉर्ड टूटा; ODI में एक देश में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडेमें 138 रन की बेहतरीन पारी खेली। वनडे इंटरनेशनल में यह उनका 34वां शतक था। वहीं इंग्लैंड की सरजमीं पर उन्होंने 8वां शतक ठोका। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर