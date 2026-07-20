रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में 138 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी। इस पारी के बाद रोहित शर्मा के रिकॉर्ड लगातार सुर्खियों में हैं। कुछ रिकॉर्ड रोहित ने लॉर्ड्स में खेली गई इस ऐतिहासिक पारी में बनाए हैं। वहीं कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिसमें पहले से ही वह अव्वल हैं। ऐसा ही रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर का।

रोहित शर्मा इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से उनके करीब 1000 रन ज्यादा हैं। सचिन इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। वहीं दिग्गज सुनील गावस्कर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि वीरेंद्र सहवाग भी इस मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे हैं। सहवाग रोहित के बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय ओपनर

खिलाड़ीकरियर मैचपारियांNOरनसर्वोच्च स्कोरAvg.100s50s0s
रोहित शर्मा2009–2026364389301631226445.43468420
वीरेंद्र सहवाग2001–2013321388121575831941.90366529
सचिन तेंदुलकर1994–20123463422315335200*48.07457512
सुनील गावस्कर1971–1987202286201225822146.08346718
शिखर धवन2010–2022268288141086719039.66245511
सौरव गांगुली1996–200724323716915718341.43195813
गौतम गंभीर2003–201618722813841820639.15175017
के. एल. राहुल2015–202613617810644019938.33144413
कृष्णामाचारी श्रीकांत1981–19921892177615312329.3063918
शुबमन गिल2018–20251081324532920841.63123011

शुभमन गिल टॉप 10 में नहीं

वहीं भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट के टॉप 10 में अभी मौजूद नहीं हैं। मगर उनके आंकड़े लगातार बढ़ेंगे और यह उनके करियर का अभी पहला-दूसरा फेज ही है। यानी आने वाले दिनों में वह इस लिस्ट में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं। केएल राहुल, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली, शिखर धवन भी इस लिस्ट के टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूद हैं।

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रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडेमें 138 रन की बेहतरीन पारी खेली। वनडे इंटरनेशनल में यह उनका 34वां शतक था। वहीं इंग्लैंड की सरजमीं पर उन्होंने 8वां शतक ठोका। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर