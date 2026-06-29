भारतीय टी20 टीम के ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में खाता भी नहीं खोल पाए। इतना ही नहीं दोनों खिलाड़ी गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे। इसी कारण अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले शीर्ष 10 भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दोनों टॉप 3 में आ गए हैं। जबकि हिटमैन रोहित शर्मा इस मामले में नंबर 1 पर हैं।

साथ ही टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस मामले में भी रोहित शर्मा सर्वाधिक 5 टी20 इंटरनेशनल के गोल्डन डक के साथ टॉप पर हैं। अभिषेक और संजू का यह चौथा गोल्डन डक था।

T20I में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले टॉप 10 भारतीय खिलाड़ी

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के रोहित शर्मा 159 151 19 4231 121* 32.05 3003 140.89 5 32 12 383 205 संजू सैमसन 64 56 5 1404 111 27.52 897 156.52 3 6 8 116 84 अभिषेक शर्मा 48 47 2 1487 135 33.04 776 191.62 2 10 7 146 98 सूर्यकुमार यादव 113 107 17 3272 117 36.35 2008 162.94 4 25 7 297 179 विराट कोहली 125 117 31 4188 122* 48.69 3056 137.04 1 38 7 369 124 अर्शदीप सिंह 86 31 15 95 12 5.93 95 100.00 0 0 5 9 3 केएल राहुल 72 68 8 2265 110* 37.75 1628 139.12 2 22 5 191 99 वरुण चक्रवर्ती 45 10 6 3 1* 0.75 15 20.00 0 0 4 0 0 जसप्रीत बुमराह 95 12 6 12 7 2.00 18 66.66 0 0 4 2 0 वाशिंगटन सुंदर 61 26 9 274 50 16.11 212 129.24 0 1 4 21 14

T20I में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीय

रोहित शर्मा: 5

5 अक्षर पटेल: 4

4 अभिषेक शर्मा: 4

4 संजू सैमसन: 4

अभिषेक-संजू नहीं खोल पाए खाता, शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज; क्या अब वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा डेब्यू का मौका?

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी आयरलैंड दौरे पर नाकाम रही। दूसरे टी20 में दोनों गोल्डन डक पर आउट हो गए। शर्मनाक रिकॉर्ड भी दोनों के नाम दर्ज हुआ और अब सवाल भी उठे कि क्या वैभव को अब मौका देना चाहिए? क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर