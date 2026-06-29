भारतीय टी20 टीम के ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में खाता भी नहीं खोल पाए। इतना ही नहीं दोनों खिलाड़ी गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे। इसी कारण अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले शीर्ष 10 भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दोनों टॉप 3 में आ गए हैं। जबकि हिटमैन रोहित शर्मा इस मामले में नंबर 1 पर हैं।

साथ ही टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस मामले में भी रोहित शर्मा सर्वाधिक 5 टी20 इंटरनेशनल के गोल्डन डक के साथ टॉप पर हैं। अभिषेक और संजू का यह चौथा गोल्डन डक था।

T20I में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले टॉप 10 भारतीय खिलाड़ी

खिलाड़ीमैचपारियांनाबादरनउच्चतम स्कोरऔसतगेंदें खेलींस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
रोहित शर्मा159151194231121*32.053003140.8953212383205
संजू सैमसन64565140411127.52897156.5236811684
अभिषेक शर्मा48472148713533.04776191.62210714698
सूर्यकुमार यादव11310717327211736.352008162.944257297179
विराट कोहली125117314188122*48.693056137.041387369124
अर्शदीप सिंह86311595125.9395100.0000593
केएल राहुल726882265110*37.751628139.12222519199
वरुण चक्रवर्ती4510631*0.751520.0000400
जसप्रीत बुमराह951261272.001866.6600420
वाशिंगटन सुंदर612692745016.11212129.240142114

T20I में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीय

  • रोहित शर्मा: 5
  • अक्षर पटेल: 4
  • अभिषेक शर्मा: 4
  • संजू सैमसन: 4

अभिषेक-संजू नहीं खोल पाए खाता, शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज; क्या अब वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा डेब्यू का मौका?

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी आयरलैंड दौरे पर नाकाम रही। दूसरे टी20 में दोनों गोल्डन डक पर आउट हो गए। शर्मनाक रिकॉर्ड भी दोनों के नाम दर्ज हुआ और अब सवाल भी उठे कि क्या वैभव को अब मौका देना चाहिए? क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर