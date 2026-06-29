भारतीय टी20 टीम के ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में खाता भी नहीं खोल पाए। इतना ही नहीं दोनों खिलाड़ी गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे। इसी कारण अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले शीर्ष 10 भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दोनों टॉप 3 में आ गए हैं। जबकि हिटमैन रोहित शर्मा इस मामले में नंबर 1 पर हैं।
साथ ही टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस मामले में भी रोहित शर्मा सर्वाधिक 5 टी20 इंटरनेशनल के गोल्डन डक के साथ टॉप पर हैं। अभिषेक और संजू का यह चौथा गोल्डन डक था।
T20I में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले टॉप 10 भारतीय खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|गेंदें खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|रोहित शर्मा
|159
|151
|19
|4231
|121*
|32.05
|3003
|140.89
|5
|32
|12
|383
|205
|संजू सैमसन
|64
|56
|5
|1404
|111
|27.52
|897
|156.52
|3
|6
|8
|116
|84
|अभिषेक शर्मा
|48
|47
|2
|1487
|135
|33.04
|776
|191.62
|2
|10
|7
|146
|98
|सूर्यकुमार यादव
|113
|107
|17
|3272
|117
|36.35
|2008
|162.94
|4
|25
|7
|297
|179
|विराट कोहली
|125
|117
|31
|4188
|122*
|48.69
|3056
|137.04
|1
|38
|7
|369
|124
|अर्शदीप सिंह
|86
|31
|15
|95
|12
|5.93
|95
|100.00
|0
|0
|5
|9
|3
|केएल राहुल
|72
|68
|8
|2265
|110*
|37.75
|1628
|139.12
|2
|22
|5
|191
|99
|वरुण चक्रवर्ती
|45
|10
|6
|3
|1*
|0.75
|15
|20.00
|0
|0
|4
|0
|0
|जसप्रीत बुमराह
|95
|12
|6
|12
|7
|2.00
|18
|66.66
|0
|0
|4
|2
|0
|वाशिंगटन सुंदर
|61
|26
|9
|274
|50
|16.11
|212
|129.24
|0
|1
|4
|21
|14
T20I में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीय
- रोहित शर्मा: 5
- अक्षर पटेल: 4
- अभिषेक शर्मा: 4
- संजू सैमसन: 4
अभिषेक-संजू नहीं खोल पाए खाता, शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज; क्या अब वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा डेब्यू का मौका?
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी आयरलैंड दौरे पर नाकाम रही। दूसरे टी20 में दोनों गोल्डन डक पर आउट हो गए। शर्मनाक रिकॉर्ड भी दोनों के नाम दर्ज हुआ और अब सवाल भी उठे कि क्या वैभव को अब मौका देना चाहिए? क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर