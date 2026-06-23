भारतीय टीम अब आयरलैंड सीरीज से टी20 इंटरनेशनल में नई शुरुआत करने जा रही है। नए कप्तान श्रेयस अय्यर के कार्यकाल में टीम एलए ओलंपिक 2028 और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के मिशन की शुरुआत करेगी। उससे पहले अगर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों की लिस्ट पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और इशान किशन के बीच कांटे की टक्कर है।

भारत को अब लगातार 7 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं। दो मैच आयरलैंड दौरे पर होंगे, उसके बाद पांच टी20 मैच इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया खेलेगी। आगामी सात टी20 इंटरनेशनल में यह सभी खिलाड़ी खेलने वाले हैं। अभिषेक शर्मा तो 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे करने की दहलीज पर हैं।

संजू सैमसन भी अगर अगले 7 मुकाबलों में 16 छक्के लगाते हैं तो 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे कर लेंगे। इस लिस्ट में पूर्व विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा 205 छक्कों के साथ टॉप पर हैं। रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और विराट कोहली के नाम ही अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 100 या उससे ज्यादा छक्के दर्ज हैं।

T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदें खेलींस्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक शून्य चौके छक्के
रोहित शर्मा159151194231121*32.053003140.8953212383205
सूर्यकुमार यादव11310717327211736.352008162.944257297179
हार्दिक पंड्या13810928228871*28.241568145.91094168126
विराट कोहली125117314188122*48.693056137.041387369124
केएल राहुल726882265110*37.751628139.12222519199
अभिषेक शर्मा46452143813533.44755190.46210613996
संजू सैमसन62545139911128.55892156.8336711584
युवराज सिंह58519117777*28.02863136.380817774
तिलक वर्मा4946151390120*44.83955145.5426410972
इशान किशन45451132810330.18897148.04110213470
शिवम दुबे6448169916630.96643154.120626463