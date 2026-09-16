रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। उनके टी20 रिटायरमेंट के दो साल बाद भी T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड हिटमैन के नाम ही दर्ज है। उनके अलावा इस लिस्ट में मौजूदा स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी टॉप 3 में लिस्ट का हिस्सा हैं।

अभिषेक और संजू के अलावा तिलक वर्मा और इशान किशन भी टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की टॉप 10 सूची में शामिल हैं। रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंद पर शतक लगाते हुए यह रिकॉर्ड भारत के लिए बनाया था। 9 साल बाद भी कोई भारतीय बल्लेबाज उनका यह रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है।

संजू-अभिषेक और SKY के नाम 2-2 बार शामिल

भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव भी टॉप 10 की इस लिस्ट में मौजूद हैं। सूर्या का नाम शीर्ष 10 की सूची में दो बार मौजूद है। उनके अलावा अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का भी नाम इस लिस्ट में 2-2 बार मौजूद है।

एस्टोनिया के साहिल के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

अगर ओवरऑल पूरी दुनियाभर के बल्लेबाजों की बात करें तो एस्टोनिया के साहिल चौहान इस लिस्ट में नंबर 1 हैं। साहिल ने साइप्रस के खिलाफ 2024 में 27 गेंद पर शतक लगाते हुए टी20 इंटरनेशनल का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रोहित शर्मा ओवरऑल दुनियाभर की इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं तो अभिषेक शर्मा 11वें पर हैं।

T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ीकितनी गेंद में शतकबनामस्थानतारीख
रोहित शर्मा35श्रीलंकाइंदौर22/12/2017
अभिषेक शर्मा37इंग्लैंडवानखेड़े (मुंबई)02/02/2025
संजू सैमसन40बांग्लादेशहैदराबाद12/10/2024
तिलक वर्मा41साउथ अफ्रीकाजोहानिसबर्ग15/11/2024
इशान किशन42न्यूजीलैंडतिरुवनंतपुरम31/01/2026
सूर्यकुमार यादव45श्रीलंकाराजकोट07/01/2023
केएल राहुल46वेस्टइंडीजलॉडरहिल27/08/2016
अभिषेक शर्मा46जिम्बाब्वेहरारे07/07/2024
संजू सैमसन47साउथ अफ्रीकाडरबन08/11/2024
सूर्यकुमार यादव48इंग्लैंडनॉटिंघम10/07/2022

T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

टी20 क्रिकेट में अगर सबसे तेज शतकों की बात होती है तो टॉप 10 खिलाड़ियों में भारतीयों का बोलबाला है। भारत के उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा ने 28-28 गेंद पर शतक जड़ा है। जबकि युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 5 में भी नहीं हैं। (पढ़ें पूरी खबर और देखें लिस्ट)

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जोस बटलर ने तोड़ा, बाबर आजम नंबर 1; T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

जोस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 80 रन की शानदार पारी खेली और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर