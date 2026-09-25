टी20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा ने 2024 वर्ल्ड कप के बाद ही संन्यास ले लिया था। रोहित भले ही यह फॉर्मेट भारत के लिए नहीं खेलते हैं लेकिन कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें वह आज भी नंबर 1 बल्लेबाज हैं। उन्हीं में से एक है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

वहीं टी20 इंटरनेशनल में ओवरऑल रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं लेकिन भारतीयों के लिहाज से वह नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि अभिषेक शर्मा इस मामले में तीसरे स्थान पर हैं। अभिषेक इस मामले में इशान किशन और तिलक वर्मा से भी आगे हैं। अगर दुनिया के सभी बल्लेबाजों की बात करें तो ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह 214 छक्कों के साथ नंबर 1 पर मौजूद हैं। संजू सैमसन, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी इस लिस्ट में मौजूद हैं।

युवराज सिंह आखिरी पायदान पर

टी20 इंटरनेशनल के एक ओवर में 6 छक्के और 12 गेंद पर अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाले युवराज सिंह इस मामले में नंबर 10 पर हैं। हालांकि, युवराज ने अभिषेक शर्मा से भी कम टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भारत के लिए खेले थे। जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी कप्तानी का जलवा दिखाते हुए भारत को तीसरी बार विश्व विजेता बनाने वाले सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के लिए 125 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 124 छक्के अपने करियर में लगाए थे। जबकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के हीरो और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन 70 मैचों में 94 छक्कों के साथ सातवें स्थान पर काबिज हैं।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन 4s 6s 50s 100s औसत स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा 159 151 4231 383 205 32 5 32.05 140.89 सूर्यकुमार यादव 113 107 3272 297 179 25 4 36.35 162.94 अभिषेक शर्मा 60 59 1858 182 126 12 3 32.59 194.35 हार्दिक पंड्या 138 109 2288 168 126 9 0 28.24 145.91 विराट कोहली 125 117 4188 369 124 38 1 48.69 137.04 केएल राहुल 72 68 2265 191 99 22 2 37.75 139.12 संजू सैमसन 70 62 1558 131 94 8 3 27.33 157.37 तिलक वर्मा 63 60 1666 128 83 9 2 43.84 143.74 इशान किशन 59 59 1701 174 80 12 1 29.84 145.50 युवराज सिंह 58 51 1177 77 74 8 0 28.02 136.38

बटलर ने 5 छक्के लगा टॉप-10 में मारी एंट्री, गांगुली छूटे पीछे; वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले दुनिया के शीर्ष दस बैटर

जोस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपनी पारी के दौरान 5 छक्के लगाए और वनडे प्रारूप में छक्के लगाने के मामले में सौरव गांगुली से आगे निकल गए। बटलर ने टॉप-10 में एंट्री मारी जबकि गांगुली इससे बाहर हो गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर रोहित शर्मा मौजूद हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





