आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होगा। पहला मैच आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। इसी बीच आपको आईपीएल इतिहास से जुड़ा एक खास आंकड़ा बताता हैं। यह रिकॉर्ड इंडियन प्रीमियर लीग में 200 प्लस या कहें 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों का। इस लिस्ट में हिटमैन रोहित शर्मा टॉप पर हैं। कुल छह भारतीय खिलाड़ी ही आईपीएल में अभी तक 200 प्लस छक्के लगा पाए हैं।

भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने आईपीएल में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। उनसे ऊपर सिर्फ क्रिस गेल हैं जिनके नाम 357 छक्के दर्ज हैं। जबकि रोहित भारतीयों के मामले में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। संजू इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जलवा दिखाते नजर आएंगे।

जबकि रोहित और संजू के अलावा इस लिस्ट में किंग कोहली भी मौजूद हैं। कोहली और रोहित के बीच सबसे ज्यादा छ्क्कों के मामले में आगामी सीजन में टक्कर भी दिख सकती है। वहीं रोहित एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में 300 छक्कों का आंकड़ा पार किया है। इस पूरी लिस्ट पर नजर डालें तो इस प्रकार है:-

आईपीएल में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी छक्के रोहित शर्मा 272 267 302 विराट कोहली 267 259 291 एमएस धोनी 278 242 264 संजू सैमसन 177 172 219 केएल राहुल 145 136 208 सुरेश रैना 205 200 203

आईपीएल 2026 की बात करें तो अभी सिर्फ पहले 20 मैचों का ही शेड्यूल सामने आया है। इस पहले चरण में अभी प्रत्येक टीम के शुरुआती चार मैचों की लिस्ट ही जारी हुई है। बाकी का शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। भारत के कई राज्यों में चुनाव के कारण इसमें देरी हुई। अब चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं तो जल्द ही बचा हुआ शेड्यूल भी जारी हो जाएगा।

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