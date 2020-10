भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुना गया। सोमवार (26 अक्टूबर) को चुनी गई भारतीय टीम में उनकी जगह वनडे और टी20 में केएल राहुल को उप-कप्तान बनाया गया है। रोहित चोट के कारण IPL 2020 के पिछले दो मुकाबलों में नहीं खेल पाए हैं। उनकी जगह कीरोन पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी की है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 में नहीं चुने के कारण अब यह सवाल उठने लगा है कि हिटमैन आईपीएल के शेष मुकाबलों में खेल पाएंगे या नहीं।

रोहित ने भारत के लिए पिछले पांच टेस्ट की छह पारियों में 92.67 की औसत से 556 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक निकला है। उनका उच्चतम स्कोर 212 रन रहा है। आईपीएल के मौजूदा सीजन की बात करें तो हिटमैन ने 9 मैच में 260 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 28.88 और स्ट्राइक रेट 129.35 का रहा है। उन्होंने दो अर्धशतकीय पारी खेली है। वनडे और टी20 को हटाकर देखें तो रोहित को कम से कम टेस्ट में रखा जाना चाहिए था। चोट गंभीर होने की स्थिति में ही उन्हें टेस्ट में नहीं रखा गया है। रोहित भारत लौटने के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए) में जाएंगे।

महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम का ऐलान होने पर आईपीएल मैच के दौरान कमेंट्री के दौरान कहा, ‘‘वनडे और टी20 सीरीज से अगर रोहित को बाहर रखा गया तो ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को एक ओपनर के तौर पर उनकी आवश्यकता होगी।’’ रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे। तब टीम को हार का सामना करना पड़ा था।

Big thumbs up to KL Rahul. Vice-captain in white-ball cricket and a place in the Test squad. Of course, Rohit’s injury will be monitored….but if he’s not included in the December tests too, it’s not expected for him to play for #Mi this season. Huge huge blow.

