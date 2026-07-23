भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अब भारत के लिए सिर्फ वनडे प्रारूप में खेल रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा जब मेजबान टीम के खिलाफ पहले दो मैचों में रन नहीं बना पाए थे तब उनके रिटायरमेंट की खबरें सामने आने लगी थी, लेकिन तीसरे मैच में 138 रन की पारी खेलकर रोहित ने सबको शांत करवा दिया। हालांकि इस मैच में भारत को हार मिली थी।

रोहित ने कभी लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के समाप्त होने के बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने उनकी बल्लेबाजी के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर बात की और कहा कि रोहित लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कभी नहीं रहे हैं। उनका प्रदर्शन थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहा है, लेकिन जब बड़े मौके आते हैं तो उन्हें आपकी टीम में होना ही चाहिए। मैं बस उन्हें अच्छी तरह से मैनेज करूंगा और सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखूंगा कि वह मैच के लिए फिट रहें और उन्हें उस वर्ल्ड कप के लिए तैयार करूंगा।

एबी ने भारतीय वनडे टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की मौजूदगी के बारे में बात की और कहा कि उनके नतीजे खुद सब कुछ बयां कर देते हैं। आईसीसी ट्रॉफियां जीतना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में खेलना, ऐसे कई कारण हैं जिनसे भरोसा बढ़ता है। बड़े टूर्नामेंट में ऐसे अनुभव की जरूरत होती है। विराट और रोहित जो अनुभव टीम में लाते हैं उसे आप किसी सुपरमार्केट से नहीं खरीद सकते। दबाव वाले पलों में यह सब कुछ बदल देता है। वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट में खेलने का दबाव ही बिल्कुल अलग होता है।

एबी ने कहा कि भारत की शुरुआत कभी वैसी नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि विराट और रोहित टीम में क्या फर्क लाते हैं और टीम में कैसा भरोसा जगाते हैं। रोहित के मामले में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आस-पास के खिलाड़ियों पर उनका कितना भरोसा और असर है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच में शानदार शतक भी लगाया। मीडिया के कई लोग उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन वह अभी भी अच्छी फॉर्म में हैं खासकर बड़े मैचों में। वह बड़े मैचों के लिए ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बचाकर रखते हैं और इसीलिए मुझे उन्हें 2027 वर्ल्ड कप की अपनी योजनाओं में शामिल करने में जरा भी शक नहीं होगा।

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