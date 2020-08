भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा खेल मंत्रालय ने शुक्रवार यानी 21 अगस्त को की। रोहित के साथ पहलवान विनेश फौगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर, तेज गेंदबाज इशांत शर्मा, स्प्रिंटर दूती चंद सहित 27 अन्य खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है।

महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी प्लेयर होंगी। साथ ही मणिका बत्रा भी पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी होंगी। रेसलिंग में विनेश फोगाट दूसरी महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। उनसे पहले साक्षी मलिक को 2016 में यह सम्मान दिया गया था। द्रोणाचार्य अवॉर्ड (लाइटाइम कैटेगरी) के लिए 8 लोगों को चुना गया है। द्रोणाचार्य अवॉर्ड (रेगुलर कैटेगरी) के लिए 5 लोगों का नाम तय किया गया है।

