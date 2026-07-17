भारत और इंग्लैंड के बीच 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इस मैच में सबसे ज्यादा निगाहें रोहित शर्मा पर रहेंगी। हालांकि, क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इस मैदान पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड उनके कद के अनुरूप नहीं रहा है।

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की छह पारियों में सिर्फ 133 रन बनाए हैं। उनका औसत 22.16 का है और सर्वोच्च स्कोर 83 रन रहा है। खास बात यह है कि वह यहां अब तक एक भी शतक नहीं लगा सके हैं और उनके नाम सिर्फ एक अर्धशतक दर्ज है।

तीनों फॉर्मेट में सिर्फ 133 रन

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मिलाकर कुल छह पारियां खेली हैं। इनमें रोहित शर्मा ने 133 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 58.33 का रहा है। उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला है, जबकि वह चार बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।

83 रन की पारी रही सबसे बड़ी

लॉर्ड्स में रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगस्त 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में देखने को मिला था। रोहित शर्मा ने पहली पारी में 83 रन बनाए थे। उस पारी में उन्होंने 145 गेंदों का सामना किया और 11 चौके तथा एक छक्का लगाया। हालांकि, वह शतक से 17 रन दूर रह गए। उसी टेस्ट की दूसरी पारी में वह 21 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी के बाद से रोहित शर्मा लॉर्ड्स में एक भी रन नहीं बना पाए हैं।

वनडे में भी नहीं चला बल्ला

वनडे क्रिकेट में भी लॉर्ड्स रोहित शर्मा के लिए यादगार मैदान साबित नहीं हुआ है। उन्होंने यहां दो वनडे पारियां खेली हैं, जिनमें कुल 15 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने इस मैदान पर अपना पहला वनडे 14 जुलाई 2018 को खेला था। उस मैच में उन्होंने 26 गेंद में 15 रन बनाए थे। दूसरा वनडे 14 जुलाई 2022 को खेला, जिसमें वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे।

T20I में भी रहे फिसड्डी

रोहित शर्मा का लॉर्ड्स में टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। रोहित शर्मा ने इस मैदान पर दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः पांच और नौ रन यानी कुल 14 रन बनाए हैं।

रोहित शर्मा का लॉर्ड्स में प्रदर्शन

रन गेंदें खेलीं 4s 6s SR फॉर्मेट विपक्षी टीम मैदान तारीख 5 3 1 0 166.66 T20I वेस्टइंडीज लॉर्ड्स 12 जून 2009 9 8 1 0 112.5 T20I इंग्लैंड लॉर्ड्स 14 जून 2009 15 26 2 0 57.69 ODI इंग्लैंड लॉर्ड्स 14 जुलाई 2018 83 145 11 1 57.24 Test इंग्लैंड लॉर्ड्स 12 अगस्त 2021 21 36 2 1 58.33 Test इंग्लैंड लॉर्ड्स 12 अगस्त 2021 0 10 0 0 0 ODI इंग्लैंड लॉर्ड्स 14 जुलाई 2022

‘रोहित को संन्यास के लिए मजबूर करना ठीक नहीं’, मुंबई इंडियंस के पूर्व बैटर हिटमैन के समर्थन में उतरे

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच मुंबई इंडियंस के पूर्व बल्लेबाज उनके समर्थन में उतर आए और कहा कि अगर उन्हें जबरन रिटायर करवाया जा रहा है तो ये दिल तोड़ने वाला है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

