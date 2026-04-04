रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी पारी के दौरान सिर्फ एक ही छक्का लगा पाए, लेकिन उन्होंने एक शानदार रिकॉर्ड इस एक छक्के के दम पर ही हासिल कर लिया और एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा अब आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए।

रोहित शर्मा ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ा

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा ने 26 गेंदों पर एक छक्का और 5 चौकों की मदद से 35 रन की पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 134.62 का रहा। इस एक छक्के के बाद रोहित अब आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। रोहित ने धोनी को पीछे छोड़ दिया और अब धोनी चौथे स्थान पर पहुंच गए।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ कुल 61 छक्के लगाए थे जबकि दूसरे नंबर पर भी गेल ही हैं जिन्होंने केकेआर के खिलाफ कुल 54 छक्के लगाए थे। वहीं रोहित शर्मा के अब दिल्ली के खिलाफ कुल 51 छक्के हो चुके हैं और वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं जबकि एमएस धोनी ने आरसीबी के खिलाफ 50 छक्के लगाए हैं और वो चौथे पोजिशन पर हैं। विराट कोहली सीएसके के खिलाफ 48 छक्के लगाकर पांचवें स्थान पर हैं तो वहीं केकेआर के खिलाफ 47 छक्के लगाकर रोहित शर्मा लिस्ट में छठे नंबर पर भी हैं।

आईपीएल में किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के

61 छक्के – क्रिस गेल बनाम पंजाब किंग्स

54 छक्के – क्रिस गेल बनाम केकेआर

51 छक्के – रोहित शर्मा बनाम दिल्ली कैपिटल्स

50 छक्के – एमएस धोनी बनाम आरसीबी

48 छक्के – विराट कोहली बनाम सीएसके

47 छक्के – रोहित शर्मा बनाम केकेआर

आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन

1161 रन – रोहित शर्मा बनाम केकेआर

1159 रन – विराट कोहली बनाम पीबीकेएस

1146 रन – विराट कोहली बनाम सीएसके

1134 रन – डेविड वार्नर बनाम पीबीकेएस

1130 रन – विराट कोहली बनाम डीसी

1093 रन – डेविड वार्नर बनाम केकेआर

1092 रन – रोहित शर्मा बनाम डीसी

1057 रन – शिखर धवन बनाम सीएसके

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