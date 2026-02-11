रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इस फॉर्मेस से रिटायरमेंट ले लिया था। दोनों खिलाड़ी भले अब टी20 इंटरनेशनल नहीं खेलते हैं लेकिन उनके द्वारा कमाया गया नाम आज भी चलता है। इसी बीच टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने दाएं हाथ के बल्लेबाजों की टी20 के लिए ऑलटाइम प्लेइंग 11 चुनी है। इसमें विराट कोहली को रहाणे ने जगह नहीं दी है।

अजिंक्य रहाणे ने क्रिकबज के माध्यम से अपनी इस खास प्लेइंग 11 का चुनाव किया है। उन्होंने इसका कप्तान एमएस धोनी को चुना है। रहाणे ने अपनी टीम में 11 में से छह भारतीय खिलाड़ी शामिल किए हैं। वहीं दो वेस्टइंडीज, एक-एक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाड़ी रहाणे की इस टीम का हिस्सा हैं।

रोहित-बटलर ओपनर, विराट कोहली बाहर

अजिंक्य रहाणे की इस टीम से टी20 इंटरनेशनल के सबसे खास बल्लेबाज रहे विराट कोहली को बाहर रखा गया है। उन्होंने बतौर ओपनर रोहित शर्मा और जोस बटलर को शामिल किया है। वहीं सूर्यकुमार यादव को नंबर 3 की जिम्मेदारी दी है। मिस्टर 360 डिग्री एबी डी विलियर्स भी इस टीम का हिस्सा हैं।

इसके अलावा रहाणे ने स्पिनर की भूमिका के लिए युजवेंद्र चहल को चुना है। दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। पेस बॉलिंग की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा को मिली है। ड्वेन ब्रावो और आंद्रे रसेल के रूप में दो ऑलराउंडर इस टीम में शामिल किए गए हैं।

अजिंक्य रहाणे की ऑलटाइम टी20 प्लेइंग 11 (दाएं हाथ के खिलाड़ी)

रोहित शर्मा, जोस बटलर, सूर्यकुमार यादव, एबी डी विलियर्स, एमएस धोनी (कप्तान/विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा, युजवेंद्र चहल।

