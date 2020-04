कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर के खेल टूर्नामेंट रद्द या स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को ब्रेक मिल गया है। वे वीडियो बनाकर, सोशल मीडिया पर फोटो डालकर और इंस्टग्राम पर लाइव होकर फैंस के साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रवार यानी 3 अप्रैल को भारत के नंबर एक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें रोहित शर्मा की बेटी समायरा गेंदबाजी करती हुई नजर आई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस वीडियो को रोहित की पत्नी रितिका सजदेह ने शूट किया है। बुमराह ने वीडियो ट्वीट कर कैप्शन में लिखा है कि वो समायरा के जितने बड़े फैन हैं, उतनी बड़ी फैन समायरा उनकी नहीं होंगी। वीडियो रितिका समायरा से कहती हैं, ‘‘सैमी दिखाइए कि बूम-बूम क्या करते हैं।’’ उसके बाद समायरा बुमराह के बॉलिंग एक्शन की नकल उतारती नजर आती हैं। बुमराह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘‘रोहित शर्मा और रितिका सजदेह मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कर लेती है। मैं यह कह सकता हूं कि मैं उसका ज्यादा बड़ा फैन हूं।’’

I think she does it better than me @ImRo45 @ritssajdeh!I can safely say I am a bigger fan of hers than she is of me. pic.twitter.com/rHP5g52e20

