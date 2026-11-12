भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारतीय स्क्वाड बदल चुका है। श्रेयस अय्यर अब इस टीम के कप्तान बन गए हैं और इशान किशन को उपकप्तानी मिली है। वहीं केएल राहुल, अंशुल कम्बोज भी वनडे टीम से जाकर टेस्ट कैंप ज्वॉइन कर चुके हैं। ऐसे में यह भी सवाल है कि रोहित के साथ ओपनिंग इशान किशन करेंगे या ऋतुराज गायकवाड़?

भारत के पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट आकाश चोपड़ा ने चौथे वनडे से पहले ओपनिंग जोड़ी पर हो रही चर्चा पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ इशान किशन को बतौर ओपनर अपनी संभावित प्लेइंग 11 में शामिल किया है।

वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने मध्यक्रम में ही मौका देने की बात कही है। उनका मानना है कि पिछले सभी मौके ऋतुराज को मध्यक्रम में मिले हैं तो उस लिहाज से वह राहुल की जगह ले सकते हैं। उनके अलावा अक्षर पटेल और नमन धीर निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी संभालते नजर आ सकते हैं।

कुलदीप या सिराज किसी एक को मौका?

गेंदबाजी की बात करें तो आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह तीनों अभी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। इन तीनों खिलाड़ियों को आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है। उनके मुताबिक आकिब नबी 8वें नंबर के बल्लेबाज भी हैं। वहीं उन्होंने माउंगानुई की पिच के बारे में बात करते हुए स्पिन के लिए भी थोड़ी मदद होने का जिक्र किया। ऐसे में उन्होंने कुलदीप यादव या मोहम्मद सिराज, दोनों में से किसी एक को प्लेइंग 11 में मौका देने की बात कही।

आकाश चोपड़ा ने चौथे वनडे के लिए बताई भारत की संभावित प्लेइंग 11

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।

रोहित शर्मा, विराट कोहली-केएल राहुल शीर्ष पर, ये हैं माउंट माउंगानुई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

माउंट माउंगानुई के बे ओवल में रोहित शर्मा ने 2 मैच की 2 पारियों में 74.50 के औसत से 149 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 3 मैच की 3 पारियों में 37.33 के औसत से 112 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने 1 पारी में 112 के औसत से 112 रन बनाए हैं। शिखर धवन ने 2 पारियों में 47 के औसत से 94 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने 1 पारी में 62 के औसत से 62 रन बनाए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





