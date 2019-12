एक दिन पहले टीम इंडिया की वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रोहित शर्मा ने अगले दिन यानी गुरुवार 12 दिसंबर 2019 को फुटबॉल के प्रशंसकों को भी अपना मुरीद बना लिया। चौंकिए नहीं, स्पेनिश फुटबॉल लीग ‘ला लिगा’ ने भारतीय टीम के इस ओपनर को भारत में अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

रोहित लीग के पहले गैर फुटबॉलर ब्रांड एंबेसडर हैं। वे भारत में लीग के पहले ब्रांड एंबेसडर हैं। लीग ने यह जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सार्वजनिक की। उसने ट्विटर पर रोहित की एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें रोहित अपने दाएं हाथ में बैट पकड़े हुए हैं और बाएं हाथ में फुटबॉल। उनके बैट पर ला लिगा लिखा और उसको लोगो बना हुआ है।

क्रिकेट फैंस के बीच ‘हिटमैन’ के नाम से मशहूर रोहित शर्मा इस प्रतिष्ठित लीग ‘ला लिगा’ का ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने से बहुत खुश हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, रोहित से जब लीग का ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए कहा गया था, तो उन्हें लगा था कि वे जैसे चांद पर पहुंच गए हैं।

रोहित के मुताबिक, उन्हें क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी पसंद है। उन्होंने बचपन में फुटबॉल के बहुत सारे मैच देखे हैं। टीम इंडिया में सबसे अच्छा फुटबॉलर कौन है के सवाल पर रोहित ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारी टीम में महेंद्र सिंह धोनी सबसे अच्छे फुटबॉलर हैं।’

Here he is…

The new #LaLiga Brand Ambassador in India, Rohit Sharma!

Welcome, @ImRo45! pic.twitter.com/ecMsRb9rzS

— LaLiga (@LaLigaEN) December 12, 2019