India vs West Indies, Ind vs WI T20 Series 2018: भारत-वेस्टइंडीज के बीच 6 नवंबर को लखनऊ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में विंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस स्टेडियम पर पहली बार टीम इंडिया टी-20 मुकाबला खेल रही है, ऐसे में पिच को समझने के लिहाज से भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने बेहद आराम से शुरुआत की, लेकिन हिटमैन शर्मा ने इस मैदान पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए वहीं, धवन के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर वन भारतीय बल्लेबाज बनने के बाद रोहित शर्मा के नाम दो और खास रिकॉर्ड इस मैदान में जुड़े।

शतकीय साझेदीरी निभाने में सबसे आगेः रोहित शर्मा अगर लय में हों तो भला कौन सा गेंदबाज उन्हें रोक सकता है। वहीं अगर उनका साथ निभाने वाला कोई क्रीज में मौजूद हो तो वो कीर्तिमान रच ही देते हैं। ऐसे में टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय शुरुआती साझेदारी निभाने के मामले में सबसे आगे निकल गए हैं। इस लिस्ट में अबतक मार्टिन गुप्टिल का नाम सबसे ऊपर था जिन्होंने 7 बार ऐसे मौके पर साथ खिलाड़ियों का साथ दिया है, लेकिन अब इस लिस्ट में 8 बार यह कारनामा कर रोहित नंबर वन हो गए हैं।

@ImRo45 sits atop on the list of most runs for India in T20Is. pic.twitter.com/2vLQEVTTfS

— BCCI (@BCCI) November 6, 2018