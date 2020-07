भारतीय क्रिकेट टीम पिछले साल वर्ल्ड कप में ट्रॉफी तो नहीं जीत पाई, लेकिन खिलाड़ियों ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो अभी तक कायम हैं। आज ही के दिन यानी 6 जुलाई को वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से हुआ था। हेडिंग्ले के मैदान पर खेले गए इस मैच में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली थी। यह उस वर्ल्ड कप में उनका 5वां शतक था। रोहित किसी एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। यह रिकॉर्ड अभी तक कायम है और कम से कम अगले 3 साल तक उनके ही नाम रहेगा।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके लिए एंजेलो मैथ्यूज ने 113 रनों की पारी खेली। लहिरू थिरिमाने ने 53 रनों का योगदान दिया था। लंकाई टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 264 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे। 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन रही। ओपनर केएल राहुल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 189 रनों की साझेदारी की। राहुल ने 118 गेंदों पर 111 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और एक छक्का लगाया।

What does @ImRo45 do after scoring five s in a single World Cup ?

He gives iconic post-match pressers pic.twitter.com/7SIDfFYdPX

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 6, 2020