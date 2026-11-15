भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड दौरा अच्छा नहीं रहा और उन्होंने इस दौरे पर खेले 5 मैचों की वनडे सीरीज में सिर्फ 30 रन बनाए। रोहित शर्मा ने इस दौरे पर सबसे बड़ी पारी 5वें वनडे मैच में खेली जिसमें उन्होंने 28 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। इस 23 रन के दम पर उन्होंने साल 2026 में वनडे में रन बनाने के मामले में हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ दिया।

रोहित शर्मा ने बनाए हैं 625 गेंदों पर 634 रन

साल 2026 में रोहित शर्मा ने अब तक कुल 17 वनडे मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 625 गेंदों का सामना किया है और इन गेंदों पर उन्होंने 634 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का औसत इन मैचों में 39.62 का रहा है जबकि उनका स्ट्राइक रेट इन मैचों में 101.44 का है। रोहित शर्मा ने इन मैचों में 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं जबकि इन मैचों में उनके बल्ले से 70 चौके और 28 छक्के निकले हैं। इस साल वनडे में रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर 138 रन रहा है।

रोहित शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ 5वें वनडे मैच में 23 रन की पारी खेली और साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हैरी ब्रुक से आगे निकल गए। हैरी ब्रुक ने साल 2026 में अब तक कुल 15 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल 618 रन बनाए हैं। ब्रुक ने भी इन मैचों में 2 शतक और 2 अर्धशतकीय पारी खेली है जबकि उनका बेस्ट स्कोर इन मैचों में 202 रन रहा है। हैरी ब्रुक का औसत 44.14 का रहा है जबकि उनका स्ट्राइक रेट 122.61 रहा है। ब्रुक ने इन मैचों में 55 चौके और 24 छक्के लगाए हैं।

वनडे प्रारूप में साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने का मामले में पहले नंबर पर शुभमन गिल बने हुए हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 15 मैचों में 932 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं जबकि उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 223 रन रहा है तो वहीं जो रूट अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 62 रन की पारी खेली। जो रूट ने साल 2026 में वनडे में अब तक खेले 15 मैचों में 759 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 111 रन रहा है।

आर्यवीर सहवाग ने तोड़ा अजिजुल हकीम का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी नंबर 1; U19 एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-8 बैटर

आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 में खेले 5 मैचों में कुल 16 छक्के लगाए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अजिजुल हकीम से आगे निकल गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)