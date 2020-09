किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने गुरुवार यानी 24 सिंतबर की रात कई रिकॉर्ड्स बनाए। वह इस सीजन शतक लगाने वाले टूर्नामेंट के पहले बल्लेबाज और कप्तान बन गए। राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर ही किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 97 रन से मात दी। राहुल की इस पारी की काफी तारीफ हो रही है। सीमित ओवर फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी उनकी इस पारी की सराहना की है।

रोहित ने 24 सितंबर को पंजाब की पारी खत्म होने के बाद एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, केएल राहुल आपके विशेष शतक के दौरान कुछ बहुत ही सॉलिड शॉट्स देखने को मिले। केएल राहुल ने रोहित का इस ट्वीट पर 25 सितंबर की दोपहर में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद रो, (टीम के साथ रोहित शर्मा को प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं।) मुझे इतनी विस्फोटक पारी खेलने की प्रेरणा आपकी पिछली इनिंग को देखकर मिली। इसके बाद राहुल ने हगिंग फेस वाली इमोजी भी पोस्ट की।

बता दें कि 23 सितंबर को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने 54 गेंद में 80 रन की धुआंधार पारी खेली थी। अपनी पारी के दौरान रोहित ने 6 छक्के और 3 चौके लगाए थे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के खिलाफ मैच में केएल राहुल ने 14 चौके और 7 छक्के की मदद से 69 गेंद में 132 रन बनाए।

Thanks Ro, took inspiration from your last innings

