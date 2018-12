भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान पर खेली जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टॉस जीतकर कप्तान कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और दूसरे ही ओवर में भारत को पहला झटका केएल राहुल के रूप में लगा। इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और भारत की मुश्किलें बढ़ती रहीं, इसी बीच रोहित शर्मा मैदान में पहुंचे और उन्होंने पुजारा के साथ मिलकर बढ़िया क्रिकेट खेला लेकिन हिटमैन शर्मा हिट करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। उनकी जल्दबाजी देखकर भारतीय खेमा बिल्कुल निराश होगा।

Six and out!

Live coverage HERE: https://t.co/lTUqyqRMzW #AUSvIND pic.twitter.com/98tmbdwF4q

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 6, 2018