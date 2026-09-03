बीसीसीआई की सालाना बैठक का आयोजन 3 सितंबर 2026 को हुआ। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और रोहित शर्मा के भविष्य का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। इस मीटिंग के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बयान दिया और रोहित शर्मा के भविष्य पर लग रही सभी अटकलों को खारिज कर दिया।

देवजीत सैकिया ने साफतौर पर कहा है कि रोहित शर्मा लगातार वनडे में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मैच में ही उन्होंने 138 रन की पारी खेली। फिर क्यों अफवाहों को बल दिया जा रहा है। यानी उनका संकेत साफ था कि रोहित शर्मा अभी भारतीय वनडे टीम का हिस्सा बने रहेंगे। इस मीटिंग में वीवीएस लक्ष्मण, कप्तान शुभमन गिल और टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर ने हिस्सा लिया। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मीटिंग में नहीं पहुंचे और सैकिया ने बताया भी कि वह कहीं बाहर थे और ऑनलाइन भी मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे।

VIDEO | Mumbai: “No difficulties expected in Japan; Rohit playing superbly,” says BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia), amid speculation that Rohit Sharma could be dropped from the upcoming ODI series against the West Indies.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/kWeU64ZjXq — Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026

क्या बोले देवजीत सैकिया?

देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के ऊपर स्पष्टीकरण देने के सवाल पर कहा,”वह लगातार पिछले सभी मैचों में अच्छा खेल रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 138 रन बनाए तो फिर क्यों अटकलें लग रही हैं। मैं अटकलें लगाने वालों और अफवाह फैलाने वालों को कोई मसाला नहीं देना चाहता।”

इससे पहले इंग्लैंड दौरे के दौरान जब रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर खबरें सामने आई थीं, उस वक्त भी सैकिया ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि, रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम के रेगुलर सदस्य हैं और वह टीम में बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि रोहित पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि वह लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। रोहित ने इसके बाद लॉर्ड्स वनडे में 138 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया था।

अन्य मुद्दों पर भी बोले सैकिया

इसके अलावा सैकिया ने एशियाई खेलों की व्यवस्था और टीम के अंदर सीनियर खिलाड़ियों या किसी भी सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्य के साथ अनबन की खबरों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा,”हमें जापान में कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम तुरंत कॉल लेंगे। हम अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बेस्ट फैसिलिटीज देने का आश्वासन देते हैं।”

सैकिया ने साथ ही टीम में इंजरी को लेकर चल रही समस्याओं पर भी बयान दिया है। उन्होंने बताया कि,”मीटिंग में इस पर चर्चा हुई कि आने वाली श्रंखलाओं में हम क्या करेंगे और अगले साल होने वाला विश्व कप हमारी पहली प्राथमिकता है।” वहीं उन्होंने यह भी कहा,”ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि टीम के अंदर कम्यूनिकेशन गैप है या स्टाफ व सीनियर खिलाड़ियों के बीच कोई विवाद है। हमारी एकमात्र चिंता है खिलाड़ियों की लगातार इंजरी और इस पर हम विचार कर रहे हैं।”

VIDEO | Mumbai: “Frequent injuries to players a big concern, will have to take measures accordingly”, says BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia).



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/pGXuUKlXD9 — Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026

एशियन गेम्स 2026 में गौतम गंभीर नहीं होंगे भारत के हेड कोच, 134 टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय दिग्गज को मिली जिम्मेदारी

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय कोचिंग स्टाफ में बदलाव हुआ है। गौतम गंभीर इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के हेड कोच नहीं होंगे। वहीं उनकी जगह भारत के लिए 134 टेस्ट मैच खेलने वाले दिग्गज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





