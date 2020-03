सीमित ओवर फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को एक नया फैन मिला है। पाकिस्तान के उदीयमान बल्लेबाज हैदर अली का कहना है कि भारतीय ओपनर रोहित शर्मा उनके आदर्श (आइडल) हैं। हैदर रोहित की तरह बल्लेबाजी करना चाहते हैं। हैदर ने सोशल मीडिया पर एक फैन के जवाब में यह राज उजागर किया। हालांकि, रोहित को आइडल बताने पर हैदर को एक फैन ने ट्रोल करने की भी कोशिश की। @AliRiaz57329603 ने रिप्लाई किया, ‘अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले तो बाबर आजम था।’

यही नहीं, उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी यह स्पष्ट किया। इस वीडियो में हैदर अली ने भारतीय बल्लेबाज की तारीफ की। हैदर ने कहा, ‘रोहित का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। मैं अपने खेल में भी यही चाहता हूं।’ बता दें कि हाल ही में भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने कहा था कि मौजूदा दौर के खिलाड़ियों में रोहित की खेल को लेकर समझ सबसे अच्छी है।

हैदर अली पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2020 में पेशावर जाल्मी का हिस्सा थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 9 मैच में 239 रन बनाए थे। हैदर ने अब तक 7 फर्स्ट क्लास मैच में 645 रन बनाए हैं। वहीं 15 टी20 मुकाबलों में 301 रन बनाए हैं। हैदर का प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने उनकी तुलना बाबर आजम और विराट कोहली से की थी। हालांकि, तब हैदर ने कहा था कि वे चाहते हैं कि लोग उनकी तुलना हमवतन बाबर आजम से करें न कि भारतीय कप्तान से।

Babar,Kohli or Rohit,who is your favourite

— Ali (@Ali66502019) March 26, 2020