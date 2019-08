टीम इंडिया इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है। तीन मैचों की शुरुआती टी-20 सीरीज में भारत ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए क्लीव स्विप किया। इसके बाद अब सभी की नजरें वनडे सीरीज पर हैं, जिसका पहला मैच बारिश की भेट चढ़ गया था। ऐसे में दूसरा मैच आज यानी कि 11 अगस्त को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। ये मैच सीरीज के लिहाज से काफी अहम होने वाला है। ऐसे में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। इसकी झलक अभ्यास सत्र के दौरान देखने को मिली जब टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए इंडोर स्टेडियम में पहुंचे जहां हिटमैन शर्मा कुछ अलग ही तरीके से अभ्यास करते दिखे।

मौसम विभाग की माने तो अभी तक मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए जरूर इंडोर का सहारा लेना पड़ा। इसी बीच रोहित शर्मा एक हाथ में छतरी और एक हाथ में बल्ला पकड़कर अभ्यास करने पहुंचे। बीसीसीआई ने उनकी इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा इंडोर प्रैक्टिस के बीच भी रोहित शर्मा ने अपने फन के लिए जगह खोज ही ली। रोहित बारिश के बीच एक हाथ में छतरी और एक हाथ में बल्ला पकड़कर बारिश का मजा लेते हुए इंडोर में अभ्यास करने पहुंचे। उनके साथ बाकी खिलाड़ी भी इंडोर में प्रैक्टिस करते दिखे। ये तस्वीरे बीसीसीआई ने शेयर की हैं।

Just been that kind of a day

The Hitman finding some space for fun as he rushed indoors for practice in Trinidad #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/gBpVe3EOMZ

— BCCI (@BCCI) August 10, 2019