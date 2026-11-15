न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा फ्लॉप रहे। वह 4 पारियों में 27 रन ही बना पाए। दो बार तो वह खाता भी नहीं खोल पाए। उन्होंने 0,23,0 और 7 रनों की पारी खेली। माउंट मौनगानुई के बे ओवल में रविवार (14 नवंबर) को आखिरी वनडे में रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

मैथ्यू फिशर ने रोहित शर्मा को डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के हाथों कैच कराया। चौथे वनडे में भारत की पारी की पहली गेंद पर आउट हुए रोहित शर्मा ने पांचवें वनडे में जैकब डफी को पहले ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़कर खाता खोला, लेकिन इसके बाद वह संघर्ष करते दिखे। वह छठे ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन लौट गए।

रोहित शर्मा कैसे हुए आउट

मैट फिशर ने ऑफ स्टंप पर लेंथ डिलीवरी की। रोहित शर्मा ने फ्लिक शॉट खेला, लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख पाए। मिड-विकेट पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने आसान कैच लपका। 39 साल के रोहित शर्मा का यह संभवत: आखिरी न्यूजीलैंड दौरा था, लेकिन वह प्रभाव छोड़ने में विफल रहे।

रोहित शर्मा पर उठेंगे सवाल

2027 वर्ल्ड कप में सालभर से कम समय है और साउथ अफ्रीका में भी ऐसी ही परिस्थितियां होंगी। ऐसे में रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड में संघर्ष भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी जगह को लेकर सवाल उठना तय है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो रोहित शर्मा पर दबाव बढ़ जाएगा।

कुलदीप यादव बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम से कुलदीप यादव बाहर हो गए हैं। गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे से बराड़ बाहर हो गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।