राजकोट में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने आतिशी पारी खेलकर टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ तीन मैचों की टी20 सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अपनी इस धुआंधार पारी में रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और लंबे-लंबे छक्के लगाए। इसकी बदौलत मैच के बाद उनका सामना युजी के साथ चहल टीवी पर हुआ। इस वीडियो में रोहित शर्मा ने सिक्सर मारने की टिप्स दी और कई मजेदार सवालों के जवाब दिए। ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है।

युजवेंद्र चहल ने रोहित से उनके शतक के बारे में पूछा जिसका जवाब देते हुए रोहित ने कहा कि हां थोड़ी से चूक जरूर हो गई लेकिन मैं अपनी पारी और टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। साथ ही जब चहल ने हिटमैन से लंबे छक्के का राज पूछते हुए कहा कि इतनी ताकत कहां से लाते हैं तो हिटमैन ने कहा कि आपको छक्के मारने के लिए ताकत और डोले-शोले नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए टाइमिंग की जरूरत होती है और आपका सिर स्थिर होना चाहिए। गेंद आपके बल्ले के बीच में लगनी चाहिए और भी कई चीजे हैं।

