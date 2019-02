ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बिजी शेड्यूल के बाद टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों अपने घर पर आराम फरमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दौरान उनकी पत्नी रितिका सजदेह ने बेटी को जन्म दिया था, जिसके साथ रोहित इन दिनों फुरसत के पल बिता रहे हैं। रोहित-रितिका ने इस नन्हीं परी का नाम समायरा रखा है, जिसकी क्यूट पिक्स ने इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। साथ ही, पिता रोहित भी अब अपने आराम के साथ-साथ इस वक्त अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। ऐसे में बेटी समायरा के साथ उन्होंने एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें दोनों बेखबर सोते नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे बेटी समायरा हिटमैन शर्मा के साथ लिपटकर सो रही हैं। वहीं रोहित शर्मा भी इस जादू की झप्पी के साथ खोए नजर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले एक वीडियो ने धमाल मचाया था जिसमें रोहित शर्मा अपनी बेटी समायरा के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। रोहित जब न्यूजीलैंड के दौरे पर थे तब भी वो अपनी बेटी को खासा मिस करते दिखे तो और कई बार उन्होंने अपनी ये फीलिंग सोशल मीडिया पर भी साझा की थी।

This is special, so good to be back pic.twitter.com/RQrE7XpZS2

— Rohit Sharma (@ImRo45) February 13, 2019