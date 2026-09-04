रोहित शर्मा बेहद सफल क्रिकेटर हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। रोहित ने अपने खेल से भारतीय क्रिकेट फैंस का जमकर मनोरंजन किया है और मैदान पर उनका जलवा आज भी कायम है। रोहित ने भारत के लिए साल 2007 में खेलना शुरू किया था और वो अब भी टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले 19 साल में कई बार उनका रोल बदला, लेकिन उनके प्रदर्शन और निरंतरता में कोई कमी नहीं आई और आज भी वो अपने खेल से हम सबके दिलों पर राज कर रहे हैं।

रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की कप्तानी की और भारत को टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया साथ ही साथ उन्होंने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खिताब भी दिलाया। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भी जगह बनाई थी, लेकिन टीम चैंपियन नहीं बन पाई। रोहित ने जब अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का शुरुआत की थी तब वो निचले क्रम पर खेलते थे, लेकिन जब से वो ओपनर बने उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो अपने करियर के शिखर पर मौजूद हैं। रोहित का सफर करिश्माई रहा है, लेकिन उन्होंने भी ये मुकाम हासिल करने के लिए काफी संघर्ष किया।

चाचा के पैसों से पहुंचे थे क्रिकेट कैंप

रोहित का जन्म एक साधारण परिवार में महाराष्ट्र के नागपुर के बांसोद में हुआ था। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट फर्म के गोदाम की देखभाल करने वाले यानी केयरटेकर के तौर पर काम करते थे। पिता की आय इतनी कम थी कि उनकी परवरिश उनके दादा-दादी और चाचाओं ने बोरीवली में की। रोहित के माता-पिता डोंबिवली में एक कमरे के मकान में रहते थे और वो उनके मिलने सप्ताह के अंत में ही जाते थे। रोहित को क्रिकेट में रुचि थी और साल 1999 में वो अपने चाचा के पैसों से क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया था। कैंप में उनकी मुलाकात कोट दिनेश लाड से हुई और यहीं से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई।

209 रन की पारी खेलने के बाद हिटमैन नाम मिला

रोहित शर्मा ने साल 2007 में भारत के लिए खेलना शुरु किया था, लेकिन उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हो रहा था जिसके वो हकदार थे। हालांकि बाद में एमएस धोनी ने उनसे ओपन करवाना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित ने 2 नवंबर 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक लगाया था और 209 रन की पारी खेली थी। रोहित की इस पारी से प्रभावित होकर टीवी क्रू के एक सदस्य ने उन्हें पहली बार हिटमैन नाम से पुकारा और इसे रवि शास्त्री ने सुन गिया और रवि ने उन्हें प्रजेंटेशन के दौरान हिटमैन कहा और इसके बाद उनका नाम हिटमैन पड़ गया।

रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

रोहित शर्मा अब भारत के लिए टेस्ट या टी20 प्रारूप में नहीं खेल रहे हैं। वो अब भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का बात करें तो उन्होंने अब तक खेले 514 मैचों की 547 पारियों में 20427 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 51 शतक और 112 अर्धशतक लगाए हैं। उनका औसत अब तक 42.46 का रहा है जबकि उनका बेस्ट स्कोर 264 रन है। रोहित शर्मा ने इन मैचों में अब तक 1982 चौके और 662 छक्के लगाए हैं। रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 23325 गेंदों का सामना किया है।

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)