रोहित शर्मा ने रच डाला इतिहास, तीन दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बने

भारत-श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के दम 4 विकेट खोकर 392 रन बनाए। रोहित ने 153 गेंदों में 13 चौकों और 12 छक्कों की मदद से नाबाद 208 रन बनाए। इस दोहरे शतक के साथ ही टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। तीन दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। वन डे के इतिहास में आज तक सिर्फ 7 दोहरे शतक लगे हैं। इन 7 दोहरे शतकों में तीन दोहरे शतक रोहित शर्मा ने ही मारे हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल औऱ मार्टिन गप्टिल ने 1-1 दोहरा शतक लगाया है। रोहित शर्मा ने इससे पहले साल 2013 में 209 रन और 264 रन साल 2014 में बनाए थे।

आपको बता दें कि रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ही आराम से पारी की शुरुआत की थी लेकिन 100 रनों की साझेदारी पूरी करने के बाद शिखर धवन 68 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर (88) ने रोहित का बखूबी साथ दिया। अय्यर ने पचास गेंदों में ही पचास रन बनाकर इंटरनेशनल मैच में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया।

LIKE A BOSS! THIRD double century in ODIs. The first man to scale Mt.200 on three occasions in ODIs. Stand up and Salute @ImRo45 #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/7GrZKtv2DA

— BCCI (@BCCI) December 13, 2017