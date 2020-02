Valentines Day: भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा इंजरी के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि, वे सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े हुए हैं। लेकिन वैलेंटाइन डे पर किए गए अपने एक ट्वीट के कारण वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। उधर, हनुमा विहारी ने वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी प्रीति राज गडे (Preethi Raj Gade) को स्पेशल गिफ्ट दिया है, जिसे लेकर फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं।

रोहित ने 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे के बाद एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, ‘सभी को वैलेंटाइन डे की बधाई। प्यार ही है जो दुनिया को खास बना देता है।’ इसके बाद उन्होंने लव सिंबल वाली इमोजी भी पोस्ट की। रोहित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए भी फैंस को वैलेंटाइन डे की बधाई दी।

उन्होंने अपनी और पत्नी रितिका के साथ वाली एक तस्वीर पोस्ट की। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘सभी को वैलेंटाइन डे की बधाई। अपने प्यार को इस तरह प्यार करो जैसे कल नहीं आएगा।’ इंस्टाग्राम पोस्ट पर तो फैंस इस जोड़े को बधाई दे रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर रोहित ट्रोल हो रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ‘भाई पुलवामा अटैक को भी कम से कम याद कर लो, वैलेंटाइन डे याद आया, लेकिन पुलवामा अटैक नहीं।’ एक यूजर ने लिखा, ‘भारत के लिए यह काला दिन है #पुलवामा अटैक।’ एक अन्य यूजर ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘पहले आज काला दिन है।’ कुछ लोग रोहित की तारीफ भी कर रहे हैं। एक ने पूछा, ‘IPL 2020 में रोहित भाई आपके पहले मैच का इंतजार है।’

Happy Valentines Day everyone. Love is what makes the world go round

