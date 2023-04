IPL में रोहित शर्मा के 6 हजार रन पूरे तो वहीं इशान ने भी नाम की टी20 क्रिकेट की बड़ी उपलब्धि

रोहित शर्मा ने आईपीएल में 6 हजार रन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ रोहित सबसे ज्यादा आईपीएल रन बनाने वाले खिलाड़ियों में चौथे स्थान पर आ गए हैं। वहीं इशान ने 4 हजार टी20 रन पूरे किए हैं।

रोहित शर्मा ने आईपीएल में 6 हजार रन पूरे किए हैं। फोटो सोर्स- ANI

