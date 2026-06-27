चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के एक्स हैंडल पर हाल ही में एक पोस्ट में भारत-वेस्टइंडीज की अपनी ऑल-टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन का चयन किया। वेस्टइंडीज के इस पूर्व स्टार खिलाड़ी ने अपनी संयुक्त प्लेइंग इलेवन में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। ब्रावो ने अपनी इस प्लेइंग 11 में 5 भारतीय जबकि वेस्टइंडीज के 6 खिलाड़ियों को जगह दी।

रोहित-गेल हैं टीम के ओपनर

भारत ने अब तक तीन टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीते हैं जबकि वेस्टइंडीज ने दो बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मेन इन ब्लू अभी दो मैचों की टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड के दौरे पर है। वहीं वेस्टइंडीज श्रीलंका की मेजबानी कर रहा है जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज शामिल हैं। ड्वेन ब्रावो ने अपनी ऑल-टाइम इंडिया-वेस्टइंडीज टी20 इलेवन में क्रिस गेल और रोहित शर्मा को ओपनिंग जोड़ी के तौर पर चुना जबकि विराट कोहली को तीसरे नंबर पर रख। गेल टी20 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे हैं जिन्होंने 463 मैचों में 14,562 रन बनाए और 22 शतक जड़े।

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20आई इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। रोहित ने टी20आई में 4,231 रन जबकि कोहली ने 4,188 रन बनाए थे। भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद दोनों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ब्रावो ने एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बनाने के लिए निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल को चुना। इन तीनों ने पिछले कुछ सालों में फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंटरनेशनल टी20 में शानदार सफलता हासिल की है।

धोनी को भी टीम में दी जगह

निकोलस पूरन ने हाल ही में टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं और इस फॉर्मेट में चार शतक लगाए हैं। रसेल ने खुद को बेहतरीन टी20 ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित किया था और उन्होंने 592 मैचों में 9,652 रन बनाए हैं और 512 विकेट लिए जबकि किरोन पोलार्ड 14,589 रनों के साथ टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ब्रावो ने अपनी टीम में भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को 7वें नंबर पर विकेटकीपर के तौर पर चुना।

धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में पहला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था और चेन्नई सुपर किंग्स ने उनकी कप्तानी में पांच आईपीएल खिताब जीते थे। ब्रावो को आईपीएल में ज्यादातर सफलता धोनी की कप्तानी में ही मिली और उन्होंने सीएसके के साथ कई खिताब जीते। ऑलराउंडर की भूमिका को मजबूत करने के लिए ब्रावो ने 8वें और 9वें नंबर पर खुद को और सुनील नरेन को चुना। नरेन और ब्रावो टी20 इतिहास के सबसे सफल गेंदबाजों में से हैं। फ्रैंचाइजी और इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर नरेन ने 632 और जबकि ब्रावो ने 631 विकेट लिए।

रैना को चुना इम्पैक्ट प्लेयर

ब्रावो ने अपनी टीम में तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया। बुमराह ने जहां भारत की 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता था जबकि भुवनेश्वर ने आईपीएल 2026 में 28 विकेट लेकर प्रभावित किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना खिताब बरकरार रखा। ब्रावो ने भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना को अपना इम्पैक्ट प्लेयर चुना। रैना और ब्रावो ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कई सफल साल बिताए थे।

ड्वेन ब्रावो की ऑल-टाइम भारत-वेस्टइंडीज टी20 प्लेइंग 11

क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, एमएस धोनी, ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह।

वैभव को प्लेइंग 11 में नहीं दूंगा जगह, संजू के खराब प्रदर्शन के बाद भी पूर्व भारतीय खिलाडी ने उन्हें किया सपोर्ट

संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में निराश किया, लेकिन इसके बावजूद पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने उनका समर्थन किया और कहा कि मैं संजू और इशान को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं करूंगा और वैभव को फिलहाल अंतिम ग्यारह में जगह नहीं दूंगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)