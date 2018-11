India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: वेस्टइंडीज के साथ खेली गई 5 वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में 1 नवंबर को विराट सेना ने मेहमान टीम को 9 विकेट की करारी शिकस्त देते हुए सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया। इस सीरीज जीत के बाद टीम की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और इसे सभी खिलाड़ियों ने एक खास अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। दरअसल जीत के बाद सभी खिलाड़ी जब होटल पहुंचे तो रोहित शर्मा ने केक काटकर इस जीत की खुशी मनाई। इस सेलिब्रेशन के दौरान भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने एक शरारत की जिसको देखकर हर कोई ठहाके लगा रहा है। हुआ यूं कि एमएस धोनी रोहित के पास ही गुब्बारे लिए खड़े थे, ऐसे में धोनी ने जडेजा की तरफ देखते हुए कहा कि वो गुब्बारा रोहित के कान के पास फोड़ दें। जडेजा ने ठीक वैसा ही किया और रोहित तेज आवाज सुनकर डर गए, तो बाकी सभी खिलाड़ियों ने जमकर ठहाका लगाया।

Back at the team hotel after an early wrap and it is time to celebrate.#TeamIndia #INDvWI pic.twitter.com/qW7mtAoXgq

— BCCI (@BCCI) November 1, 2018