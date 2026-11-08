रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 28 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन की पारी खेली। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में रोहित की ये पारी भी भारत के लिए अहम रही जिसमें टीम इंडिया को 4 रन से जीत मिली। इस 2 छक्कों के दम पर रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 85 छक्के पूरे कर लिए और अब वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 3 छक्के ही दूर हैं।

रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड

क्रिस गेल न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में (टेस्ट, वनडे, टी20 को मिलाकर) सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। क्रिस गेल ने इस टीम के खिलाफ कुल 87 छक्के लगाए थे और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने अब तक 85 सिक्स जड़े हैं। रोहित शर्मा अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर तीसरे वनडे मैच में 3 छक्के लगा देते हैं तो वो क्रिस गेल से आगे निकल जाएंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट में कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने कुल 64 छक्के लगाए थे जबकि इयोन मोर्गन भी इस लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने 53 छक्के लगाए थे और वो चौथे स्थान पर हैं। इस सूची में 5वें स्थान पर पाकिस्तान बैटर फखर जमां हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ कुल 52 सिक्स जड़े हैं तो वहीं हैरी ब्रुक और एडम गिलक्रिस्ट 49-49 छक्कों के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-9 बल्लेबाज

क्रिस गेल – 87 छक्के

रोहित शर्मा- 85 छक्के

शाहिद अफरीदी – 64 छक्के

इयोन मोर्गन – 53 छक्के

फखर जमां- 52 छक्के

हैरी ब्रुक – 49 छक्के

एडम गिलक्रिस्ट – 49 छक्के

मोहम्मद हफीज- 48 छक्के

जॉनी बेयरस्टो – 46 छक्के

जोस बटलर – 46 छक्के

सनथ जयसूर्या – 46 छक्के

मिचेल मार्श – 45 छक्के

रोहित शर्मा टॉप-3 से बाहर, सचिन से आगे कोहली; इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट मेंं जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली और रिकी पोटिंग हैं। इस लिक्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)