मोहाली में रोहित शर्मा ने बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे डे-नाइट मुकाबले में 16वां शतक जड़ा। उन्होंने मैच में 208 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 12 छक्के और 13 चौके लगाए। वह इस मैच में ताबड़तोड़ छक्के जड़ कर भारत में छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर आ गए। रोहित ने वनडे फॉर्मेट में यह कारनामा कर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा। जबकि, इस मामले में पहले नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी अभी भी बने हुए हैं। रोहित रिकॉर्ड में 72 छक्कों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। वहीं, सचिन 71 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जबकि, धोनी 119 छक्कों के साथ नंबर पर जमे हुए हैं। रोहित धोनी से इस रिकॉर्ड में अभी 37 छक्के पीछे हैं। आगे इस मामले में युवराज सिंह का नाम है। 65 छक्कों के साथ वह चौथे स्थान पर हैं और सौरव गांगुली 58 छक्कों के साथ पांचवें नंबर पर काबिज हैं। ये रिकॉर्ड इन खिलाड़ियों ने भारतीय जमीन पर बनाए हैं।

IND vs SL: एनिवर्सरी के दिन रोहित शर्मा ने खेला गजब का शॉट, देखिए पत्‍नी रिति‍का का रिएक्‍शन

Ind vs SL: रोहित शर्मा ने रच डाला इतिहास, तीन दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बने

Ind vs SL 2nd ODI: रोहित शर्मा का दोहरा शतक, ऐसा रहा डबल सेंचुरी जड़ने वाले सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन

Most sixes in India in ODIs:

119 – MS Dhoni

72 – ROHIT SHARMA*

71 – Sachin Tendulkar

65 – Yuvraj Singh

58 – Sourav Ganguly #INDvSL

— Umang Pabari (@UPStatsman) December 13, 2017