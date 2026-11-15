रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में काफी खराब प्रदर्शन किया और कीवी टीम के खिलाफ 5वें वनडे मैच में भी वो बुरी तरह से फेल रहे। रोहित शर्मा ने इस मैच में 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से 7 रन की पारी खेली और आउट हो गए, लेकिन इस 7 रन के दम पर उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे प्रारूप में उनसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने।

वीरेंद्र सहवाग से आगे निकले रोहित शर्मा

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में अब रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर आ गए और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को चौथे नंबर पर भेज दिया। रोहित शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ 5वें वनडे मैच में 7 रन बनाकर ये उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक खेले 39 वनडे मैचों में कुल 1164 रन बनाए हैं जबकि वीरेंद्र सहवाग ने इस टीम के खिलाफ 23 मैचों में 1157 रन बनाए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली पहले नंबर पर बने हुए हैं जिन्होंने इस टीम के विरुद्ध अब तक खेले 41 मैचों में 1983 रन बनाए हैं तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 42 मैचों में 1750 रन बनाए थे। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मौजूद हैं जिन्होंने 40 मैचों में 1118 रन बनाए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

विराट कोहली- 41 मैच- 1983 रन

सचिन तेंदुलकर- 42 मैच- 1750 रन

रोहित शर्मा- 39 मैच- 1164 रन

वीरेंद्र सहवाग- 23 मैच- 1157 रन

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 40 मैच- 1118 रन

आर्यवीर सहवाग ने तोड़ा अजिजुल हकीम का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी नंबर 1; U19 एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-8 बैटर

आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 में खेले 5 मैचों में कुल 16 छक्के लगाए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अजिजुल हकीम से आगे निकल गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)