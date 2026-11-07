भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 28 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन की पारी खेली और वो काइल जैमीसन की गेंद पर हेनरी निकोलस के हाथों कैच आउट हो गए। भारत को इस मैच में डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर 4 रन से जीत मिली और इस वनडे सीरीज में भारत 2-0 से आगे हो गया। रोहित ने अपनी पारी में लगाए 2 छक्के के दम पर शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।

रोहित ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 2 छक्के लगाए और वो वनडे में इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए और शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहिद अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कुल 50 छक्के अपने करियर के दौरान लगाए थे, लेकिन रोहित ने 51 छक्के लगाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया और लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए जबकि शाहिद अफरीदी अब दूसरे नंबर पर आ गए।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ कुल 45 छक्के जड़े थे जबकि सनत जयसूर्या 41छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। वहीं जोस बटलर और विराट कोहली संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने वनडे में अब तक कीवी टीम के खिलाफ 29-29 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तानी बैटर फखर जमां छठे स्थान पर एडम गिलक्रिस्ट के साथ मौजूद हैं और इन दोनों ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 28-28 सिक्स जड़े हैं। सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ वनडे में कुल 26 छक्के लगाए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-9 बल्लेबाज

रोहित शर्मा- 51 छक्के

शाहिद अफरीदी – 50 छक्के

क्रिस गेल – 45 छक्के

सनथ जयसूर्या – 41 छक्के

जोस बटलर – 29 छक्के

विराट कोहली – 29 छक्के

फखर जमां- 28 छक्के

एडम गिलक्रिस्ट – 28 छक्के

इयोन मोर्गन – 27 छक्के

सचिन तेंदुलकर – 26 छक्के

अब्दुल रज्जाक – 25 छक्के

शुभमन गिल- 25 छक्के

रोहित शर्मा टॉप-3 से बाहर, सचिन से आगे कोहली; इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट मेंं जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली और रिकी पोटिंग हैं। इस लिक्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)