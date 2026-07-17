भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रन बनाने के लिए तरस रहे हैं। दूसरे मैच में कार्डिफ में रोहित शर्मा ने बेहद धीमी पारी खेली और आखिर में वो विल जैक्स की गेंद पर जोस बटलर के हाथों आउट हो गए। रोहित ने दूसरे मैच में 26 रन बनाए और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

इंजमाम से आगे निकले रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में एक छक्का और एक चौके की मदद से 47 गेंदों पर 26 रन बनाए और वनडे प्रारूप में वो रन बनाने के मामले में इंजमाम उल हक से आगे निकल गए। रोहित शर्मा के अब वनडे मैचों में 287 मैचों में 11757 रन हो गए हैं जबकि इंजमाम ने 378 मैचों में 11739 रन थे। रोहित शर्मा ने वनडे प्रारूप में अब तक 33 शतक लगाए हैं जबकि इंजमाम के कुल 10 शतक ही थे। रोहित अब वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए जबकि इंजमाम 8वें नंबर पर चले गए।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने भारत के लिए अर्धशतकीय पारी खेली और 66 गेंदों पर 65 रन बनाए। कोहली ने इस पारी के बाद अपने वनडे रन में इजाफा किया और वो दूसरे स्थान पर ही मौजूद हैं। कोहली ने अब तक वनडे में कुल 14802 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर 18426 रन के साथ ही मौजूद हैं। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दसवें नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली हैं जिन्होंने 11363 रन बनाए थे।

वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नॉट आउट रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के सचिन तेंदुलकर 1989-2012 463 452 41 18426 200* 44.83 21368 86.23 49 96 20 2016 195 विराट कोहली 2008-2026 313 301 47 14867 183 58.53 15843 93.83 54 78 18 1385 168 कुमार संगकारा 2000-2015 404 380 41 14234 169 41.98 18048 78.86 25 93 15 1385 88 रिकी पोंंटिंग 1995-2012 375 365 39 13704 164 42.03 17046 80.39 30 82 20 1231 162 सनत जयसूर्या 1989-2011 445 433 18 13430 189 32.36 14725 91.2 28 68 34 1500 270 महेला जयवर्धने 1998-2015 448 418 39 12650 144 33.37 16020 78.96 19 77 28 1119 76 रोहित शर्मा 2007-2026 287 279 37 11757 264 48.58 12674 92.76 33 62 16 1109 364 इंजमाम-उल-हक 1991-2007 378 350 53 11739 137* 39.52 15812 74.24 10 83 20 971 144 जैक कैलिस 1996-2014 328 314 53 11579 139 44.36 15885 72.89 17 86 17 911 137 सौरव गांगुली 1992-2007 311 300 23 11363 183 41.02 15416 73.7 22 72 16 1122 190

पोलार्ड अब गेल की लिस्ट में शामिल; T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर, सिर्फ एक भारतीय सूची में शामिल

किरोन पोलार्ड अब टी20 प्रारूप में 1000 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। इस लिस्ट में पहले अकेले सिर्फ क्रिस गेल ही थे, लेकिन अब पोलार्ड ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)