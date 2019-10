IND vs RSA, 3rd Test, South Africa tour of India, 2019: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में शानदार दोहरा शतक लगाया। रोहित ने 212 रनों की अपनी पारी में 255 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने 28 चौके और 6 छक्के लगाए। रोहित ने रांची में अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। हालांकि, दोहरा शतक लगाने से ठीक पहले रोहित आउट होने से बाल बाल बतचे नजर आए। कगिसो रबाडा की गेंद पर रोहित के बल्ले से दो बार गेंद छूकर निकली और विकेटों के पास से गुजर गई। इसे रोहित की किस्मत ही कहेंगे कि गेंद इतने करीब आकर भी विकेट पर नहीं लगी। रोहित शर्मा के अलावा ड्रेसिंग रूम में मौजूद कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी इस दौरान नर्वस दिखाई पड़ रहे थे। ये दोनों ही खिलाड़ी रोहित के दोहरे शतक की प्रार्थना करते नजर आए।

इसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़कर अपना दोहरा शतक पूरा किया। रोहित शर्मा का दोहरा शतक देख कप्तान विराट कोहली सहित टीम के बाकी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर इस पारी का हौसला अफजाई की। भारत के लिये पहला सत्र शानदार रहा और उसने 27 ओवरों में 133 रन जोड़े जिसमें से 82 रन अकेले रीहित के बल्ले से निकले। रहाणे ने 192 गेंदों का सामना करके 115 रन बनाये जिसमें 17 चौके और एक छक्का शामिल है। मुंबई की जोड़ी रोहित और रहाणे ने चार घंटे से अधिक समय क्रीज पर बिताया और इस बीच चौथे विकेट के लिये रिकार्ड 267 रन की भागीदारी की।

