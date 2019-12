टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए 2019 यादगार रहा। इस साल इस दिग्गज खिलाड़ी ने कई यादगार पारियां अपने देश के लिए खेली हैं और कई मुकाबले भारत को जिताए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गए तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या के 22 साल पुराने रिकार्ड को तोड़ दिया। इसके अलावा विराट कोहली 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

विराट कोहली ने सभी प्रारूपों में इस साल 2455 रन जुटाए, उनकी 85 रन की पारी के बदौलत भारत ने 22 दिसंबर को विंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में चार विकेट से जीत हासिल की। वहीं उप कप्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए एक अन्य रिकार्ड तोड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे से पहले रोहित इस पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी को पछाड़ने से महज 9 रन पीछे थे जिन्होंने 1997 में कैलेंडर वर्ष में 2387 रन जोड़े थे।

Milestone

Rohit Sharma surpasses Sanath Jayasuriya as the leading run scorer in a calendar year across formats. pic.twitter.com/E4Cr7n6ret

— BCCI (@BCCI) December 22, 2019