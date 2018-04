31वें बर्थडे पर रोहित शर्मा को वीरेंद्र सहवाग ने बनाया सलमान खान, बोले- टैलेंट जिंदा है

टीम इंडिया कि पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उनकी ही शैली में खेलने के लिए मशहूर क्रिकेटर रोहित शर्मा को सलमान खान बना दिया। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले सहवाग ने रोहित शर्मा के 31वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए एक मजेदार ट्वीट किया। सहवाग ने एक मार्फ्ड इमेज को ट्वीट किया जिसमें रोहित शर्मा फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ के लीड एक्टर सलमान खान के पोज में दिखाए दे रहे हैं और फोटो पर लिखा गया है- ‘टैलेंट जिंदा है।’ सहवाग ने ट्वीट में मजेदार तरीके से बधाई संदेश भी लिखा हैं- ”रोहित शर्मा के साथ हूं, टैलेंट की टंकी हमेशा भरी रहती है। वह मेरे पसंदीदा बल्लेबाज हैं और उन्हें बल्लेबाजी करते देखना वाकई मेरे लिए सुखद होता है। भगवान करे कि आप समृद्ध रहें और चमक बिखेरते रहें और हमेशा अपनी प्रतिभा को जिंदा रखें। हैप्पी बर्थडे रोहित।” सहवाग के अलावा और भी कई दिग्गजों ने अपने-अपने अंदाज में ट्वीट कर रोहित को उनके जन्मदिन की बधाई दी।

With @ImRo45 , talent Ki Tanki is always full. He is my favourite batsman to watch and I really love watching him bat. May you continue to prosper and shine and keep the talent alive always. #HappyBirthdayRohit pic.twitter.com/tN0FrVX0hK — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 30, 2018

सुरेश रैना ने रोहित की तारीफ में कसीदे पढ़े और शुभकामनाएं दीं। रैना ने ट्वीट में लिखा- ”उस आदमी के लिए जो क्रिकेट खेलने को केक वॉक बना देता है। इनके नाम में ही HIT है। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं रोहित शर्मा। भगवान करें कि अगला साल आपके लिए सुपर-डुपर हिट रहे।” मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा के साथ वाली अपनी एक पुरानी तस्वीर को ट्वीट करते हुए बधाई दी। कैफ ने ट्वीट में लिखा- ”कूल, काम और स्टाइलिश रोहित शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। रोहित आपको खेलते देखना हमेशा आनंद देता है और जहां तक आने वाले वर्षों में यह जारी रहेगा। भगवान करें कि जो उपलब्धियां आपने अरने लिए चुनी हैं वो आपको मिलें। हैप्पी बर्थडे रोहित।”

आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम ने भी अपने कप्तान को जन्मदिन की बधाई दी और उनके बड़े स्कोर, शतकों, छक्कों और ढेर सारी सफलता की कामना ट्वीट में लिखी। पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर और फिरकी किंग हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर रोहित को बधाई दी। आईसीसी की तरफ से भी ट्वीट कर रोहित को जन्मदिन की बधाई दी गई।

To the man who makes playing cricket look like a cake walk!! Inke naam mein hi HIT hai. Wishing you a very, very happy birthday, @ImRo45! May you have a super duper HIT year ahead. pic.twitter.com/eZfGPyBxEW — Suresh Raina (@ImRaina) April 30, 2018

Happy birthday to the cool, calm and stylish @ImRo45 . Rohit, you are delightful to watch always and in the coming year as well, may you achieve the standards you have set for yourself. #HappyBirthdayRohit ! pic.twitter.com/Jk2kbVIaH2 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 30, 2018

Wishing our skipper a year full of runs , daddy hundreds massive sixes and lots of success Happy Birthday, @ImRo45! #CricketMeriJaan #MumbaiIndians #HappyBirthdayRohit pic.twitter.com/L4CXTMfEK8 — Mumbai Indians (@mipaltan) April 29, 2018

Wishing @ImRo45 the happiest of birthdays. May you continue to score big runs and enthrall everyone with your exemplary strokeplay. Wishing you success always. #HappyBirthdayRohit — VVS Laxman (@VVSLaxman281) April 30, 2018

Happy birthday shaaaaana @ImRo45 stay happy and blessed.. wish you all the happiness brother pic.twitter.com/90o8TBNs42 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 30, 2018

Three ODI double tons

Record ODI score of 264

Joint-fastest T20I (35 balls) Happy birthday to India’s @ImRo45! pic.twitter.com/xSlSyQZLkb — ICC (@ICC) April 30, 2018

